Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев5 апреля подписал указ о коренном совершенствовании системы Министерства иностранных дел и усилении его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Документом определены основные направления реформирования системы МИДа. Первое из них — коренной пересмотр нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры МИДа и заграничных учреждений Узбекистана с акцентом на продвижение «экономической дипломатии».

Еще одно направление — активное использование инструментов «публичной дипломатии» в продвижении позитивного международного имиджа Узбекистана. Другим направлением станет формирование механизмов обеспечения «реальной защиты прав и законных интересов граждан», поддержание всестороннего диалога с соотечественниками за рубежом, их активное привлечение к реализации проектов и программ в Узбекистане.

Запланирован кардинальный пересмотр кадровой политики в МИДе и загранучреждениях путем внедрения «передовых и прозрачных организационно-правовых механизмов подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ротации и формирования перспективного резерва дипломатических кадров».

Предусмотрено улучшение материального стимулирования и социальной защиты работников органов дипломатической службы, а также создание достойных условий для их эффективной работы. Кроме того, намечено широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для совершенствования оказания государственных услуг.

В структуре Министерства иностранных дел образованы:

Главное управление внешнеэкономического сотрудничества (в его структуре — Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия, Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей, Управление координации деятельности межправительственных комиссий, Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма);

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации — на базе Пресс-службы МИДа;

Консульско-правовой департамент — на базе Консульского управления;

Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом;

Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц с сектором по приему обращений (call-центром);

Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса — на базе Службы дипломатического сервиса;

Информационное агентство «Дунё» и медиацентр — на базе информационного агентства «Жахон»;

Бюро переводчиков;

Центр анализа и прогнозирования — на базе Информационно-аналитического центра международных отношений.

Министерство иностранных дел также откроет территориальные отделения в Каракалпакстане и областях.

Фонд президента «Истеъдод» преобразуется в Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками, который подчиняется МИДу.

В практику МИДа вводится разработка на регулярной основе утверждаемых президентом приоритетных направлений развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества с основными зарубежными партнерами.

Ежегодно будут приниматься «дорожные карты» заграничных учреждений Узбекистана по работе с зарубежными странами, особое внимание будет уделено внешнеэкономической и информационно-разъяснительной деятельности.

Вводится межведомственная ротация кадров по принципу «профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах — МИД — загранучреждение — МИД, профильные министерства, ведомства и органы власти на местах».

Министр иностранных дел будет ежемесячно заслушивать персональные отчеты глав загранучреждений о реализации возложенных задач и «дорожных карт» по сотрудничеству с государством пребывания или международной организацией.

До 1 октября планируется разработать проект Концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана в новой редакции.

До 1 января 2019 года должны быть подготовлены предложения по коренному совершенствованию деятельности заграничных учреждений Узбекистана, в том числе с их критическим изучением с выездом на места.

Запланировано кардинальное совершенствование деятельности Университета мировой экономики и дипломатии. Речь идет о повышении качества образования с учетом передового зарубежного опыта, а также пересмотре направлений деятельности вуза исходя из внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов страны.

Правительству поручено выделить земельные участки в столичном регионе для строительства жилых домов для послов Узбекистана в зарубежных странах и четырех многоквартирных домов для дипломатических работников МИДа. Для приобретения домов и квартир будут выделяться льготные ипотечные кредиты.