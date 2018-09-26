Обстановка, складывающая сегодня в мире и в Центральной Азии в частности, рост активности международных террористических группировок обязывает войска находиться в постоянной боевой готовности. Об этом заявил министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов по итогам совместных с Таджикистаном военных учений, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Абдусалом Азизов отметил, что совместные учения войск Узбекистана и Таджикистана показали готовность двух соседних государств в любой момент дать отпор противнику. Он подчеркнул, что учения имеют историческое значение и являются первыми в истории дружественных отношений армий двух стран.

«У нас территория одна, поэтому только благодаря дружественным совместным усилиям, взаимодействию воинских подразделений мы сможем противостоять и победить терроризм», — сказал глава Минобороны Узбекистана.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана.

«Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого „Исламского государства“. В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку. В этом контексте весьма важным для стран региона является объединение усилий», — заявил он.

Шерали Мирзо отметил, что Таджикистан и Узбекистан являются форпостом Центральной Азии, и главы двух государств делают все возможное и зависящее от них, чтобы обеспечить мир и стабильность в Афганистане.

Совместные антитеррористические учения «Боевое содружество-2018» с участием военнослужащих армий Таджикистана и Узбекистана прошли 18−22 сентября на базе полигона «Чорухдайрон» в Согдийской области. В них было задействовано более 600 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой, специальной техники и вертолетов.

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