Проект закона о профилактике бытового насилия опубликован для общественного обсуждения 24 сентября.

Цель закона — регулирование отношений в области профилактики бытового насилия. Его действие на территории Узбекистана распространяется как на супругов и членов их семей, так и на лиц, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство, независимо от гражданства.

Что такое бытовое насилие?

Закон определяет следующие понятия:

асоциальное поведение — образ жизни, действия либо бездействия, нарушающие принятые в обществе нормы и правила поведения личности;

бытовое насилие — осуществляемое при повседневной совместной жизни действие (бездействие) со стороны одного лица или группы лиц в отношении другого лица, посягающее на его жизнь, здоровье, свободу, половую неприкосновенность, честь, достоинство и иные охраняемые законом права и законные интересы путем оказания или угрозы применения мер физического, психологического или экономического воздействия;

бытовое психологическое насилие — осуществляемое при совместной повседневной жизни действие со стороны одного лица или группы лиц в отношении другого лица, направленное на оказание опасного для его жизни и здоровья психологического воздействия путем унижения чести, достоинства, дискриминации, оскорбления, клеветы, постоянной критики, причинения обиды, осмеивания, злоупотребления его доверием, запугивания, устрашения уходом либо изгнанием из дома;

бытовое физическое насилие — осуществляемое при повседневной совместной жизни действие со стороны одного лица или группы лиц в отношении другого лица, посягающее на его жизнь, здоровье, свободу, половую неприкосновенность и иные охраняемые законом права и законные интересы путем оказания или угрозы применения мер физического воздействия;

бытовое половое насилие — осуществляемое при повседневной совместной жизни действие, направленное на честь, достоинство и половую свободу со стороны одного лица или группы лиц в отношении другого лица, посягающие на его половую неприкосновенность и свободу посредством угроз или применения насилия с целью принуждения к вступлению в половую связь;

бытовое экономическое насилие — умышленное лишение жилья, еды, одежды и другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, осуществляемое при повседневной совместной жизни со стороны одного лица или группы лиц в отношении другого лица, что может вызвать нарушение физического или психологического здоровья;

жертва бытового насилия — лицо, пострадавшее в результате бытового физического, психологического, полового или экономического насилия.

Под профилактикой бытового насилия понимается система неотложных мероприятий психологического, социального, правового, организационного и иного характера, осуществляемых со стороны органов и учреждений, непосредственно участвующих в профилактике бытового насилия, с целью устранения опасности, возникшей для жизни, здоровья лица, обеспечения его безопасности при наступлении жизненных обстоятельств, требующих срочных мер, а также недопущения повторных и длительных противозаконных действий со стороны лица, совершающего бытовое насилие в отношении данного лица.

Какие задачи решает профилактика бытового насилия?

Основные задачи профилактики бытового насилия:

обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности;

укрепление и оздоровление духовно-нравственной среды в семье и быту;

повышение в обществе правового сознания и правовой культуры, укрепление законности в сфере семейно-бытовых отношений;

повышение в обществе правового сознания и правовой культуры, укрепление законности в сфере семейно-бытовых отношений; определение, изучение, рассмотрение мер по устранению причин и предпосылок совершения бытового насилия;

проведение индивидуальных воспитательно-профилактических работ с жертвами бытового насилия, лицами, склонными к совершению бытового насилия на семейно-бытовой почве, лицами, совершившими такое насилие;

лицами, склонными к совершению бытового насилия на семейно-бытовой почве, лицами, совершившими такое насилие; содействие формированию современной образцовой семьи, укреплению семейных ценностей;

уменьшение опасности превращения людей в жертв бытового насилия;

предупреждение конфликтных ситуаций в быту.

Что входит в профилактику бытового насилия?

Общие меры профилактики бытового насилия предполагают разработку и реализацию государственных и иных программ в области профилактики бытового насилия, правовой пропаганды среди населения, выявление, устранение причин совершения бытового насилия и условий, способствующих им.

Индивидуальные меры профилактики бытового насилия предполагают:

проведение профилактической беседы;

выдачу охранного ордера;

информирование населения о причинах и предпосылках совершения бытового насилия;

размещение жертв бытового насилия в специальные центры по оказанию помощи жертвам бытового насилия.

Профилактическая беседа состоит в убеждении конкретного лица соблюдать принятые в обществе нормы и правила поведения в быту, разъяснении социальных и правовых последствий асоциального поведения, а также установленной законом ответственности за совершение бытового насилия. Ее проводят представители органа или учреждения, осуществляющего предупреждение бытового насилия.

В ходе профилактической беседы выявляются характерные особенности лица, определяются его образ жизни, социально-бытовые условия, в которых он живет,

а также причины и предпосылки его асоциального поведения или совершенного им бытового насилия.

В случаях, когда проведенная ранее профилактическая беседа не привела к положительным результатам, и лицо не исправляет своего асоциального поведения или продолжает проявлять склонность к совершению бытового насилия, к нему применяется официальное предупреждение.

Охранный ордер — документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от бытового насилия и влекущий применение мер воздействия к лицу, совершившему бытовое насилие.

Это письменное уведомление лица о недопустимости его асоциального поведения и предупреждении лица, склонного к совершению бытового насилия, об ответственности за совершение правонарушения. Контроль за исполнением лицом, совершившим бытовое насилие, требований охранного ордера возлагается на орган внутренних дел, его выдавший.

Охранный ордер выдается жертве бытового насилия или находящему под угрозой совершения бытового насилия. Лицу, совершившему бытовое насилие, выдается копия охранного ордера под роспись. При отказе лица подписать выданный охранный ордер в нем делается запись об отказе.

Выдача происходит в течение 24 часов с момента установления факта бытового насилия, должностным лицом органа внутренних дел на срок до 15 дней. По заявлению жертвы бытового насилия, орган внутренних дел продлевает охранные ордер на 30 дней.

Должностное лицо органа внутренних дел, выдавшее охранный ордер, обязано под роспись ознакомить лицо, совершившее бытовое насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения и проинформировать о возможности и условиях прохождения коррекционных программ по изменению насильственного поведения.

В охранном ордере могут быть предусмотрены следующие требования:

запрет совершать бытовое насилие;

предупреждение о временном недопущении непосредственной или опосредованной связи лица, совершившего бытовое насилие, и жертвы бытового насилия;

возложение на лицо, совершившее бытовое насилие, обязанности возмещения вреда за покрытие расходов на лечение, консультации и расходы, связанные с размещением жертвы бытового насилия, в специальный центр по оказанию помощи жертвам бытового насилия.

Охранный ордер содержит информацию о праве жертвы бытового насилия, на обращение в суд, а также информацию об ответственности лица, совершившего бытовое насилие, за неисполнение требований охранного ордера.

Какие права есть у жертв бытового насилия?

К правам жертв бытового насилия относятся:

обращение в органы внутренних дел, органы прокуратуры и суд с заявлением о совершении бытового насилия или угрозе совершения такого насилия;

обращение в административный суд с заявлением по охранному ордеру в целях защиты от продолжающегося бытового насилия;

получение правовой консультации, социальной, психологической, медицинской, педагогической и иной помощи в специализированных учреждениях.

При получении сведений о совершении бытового насилия в семье или угрозе его совершения, а также обнаружении случаев такого насилия данные немедленно предоставляются в органы самоуправления граждан, здравоохранения, внутренних дел или прокуратуры.

Органы внутренних дел или прокуратуры при получении устного или письменного сообщения о бытовом насилии должны предпринять неотложные меры по пресечению бытового насилия и продолжающимся длительное время спорам в семье, в части предотвращения бытового насилия.

При оказании жертвам бытового насилия социально-экономической помощи все сведения в отношении его жизни, здоровья и частной жизни охраняется законом. Персональные данные могут быть использованы только по разрешению жертв бытового насилия или в случае возбуждения уголовного дела либо применения мер административного взыскания.

Кто занимается профилактикой бытового насилия?

В систему органов и учреждений, осуществляющих профилактику бытового насилия, входят органы прокуратуры, юстиции, внутренних дел, труда, образования и здравоохранения, а также Комитет женщин Узбекистана, Научно-практический исследовательский центр «Оила» при Кабинете Министров Узбекистана и органы самоуправления граждан. В профилактике бытового насилия могут участвовать и негосударственные некоммерческие организации в соответствии с уставом.

Напомним, ранее Комитет женщин Узбекистана организовал горячую линию для женщин, ставших жертвами насилия, — 1146, по которому можно получить психологическую, правовую и медицинскую помощь. Сообщалось также об открытии 130 шелтеров по всей стране.

В начале сентября председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева на Facebook-странице обратилась к населению: «Если вокруг вас есть женщины, которые подвергаются насилию, пожалуйста, не будьте безразличны, обращайтесь к нам, и мы вместе решим проблему!»

Примите участие в обсуждении проекта закона до 9 октября.