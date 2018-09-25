С 1 июля 2019 года в Узбекистане начнет работу централизованная система сбора видеозаписей с нарушениями Правил дорожного движения, зафиксированных видеорегистраторами в автомобилях физических и юридических лиц. Порядок принятия и рассмотрения записей, а также поощрения предоставивших их лиц утвержден постановлением правительства от 20 сентября.

В соответствии с документом, с указанной даты записи с авторегистраторов приравниваются к записям, произведенным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации, а также принимаются к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.

Запись о нарушении должна быть направлена через специальный сайт (jarima.uz) в трехдневный срок с момента фиксации нарушения, совершенного участником дорожного движения (за исключением пешеходов и пассажиров).

Для предоставивших запись предусмотрено поощрение в размере 5% от минимальной зарплаты за счет суммы штрафа, взысканного с нарушителя. Деньги в автоматизированном режиме будут зачисляться на счет номера мобильного телефона либо пластиковой карты физического лица (юридическим лицам — на их банковские счета).

Разглашение сведений о лицах, предоставивших видеозаписи о нарушениях, запрещено.

В видеозаписи, зафиксированной видеорегистратором, должны быть видны и четко различимы совершенное правонарушение, марка транспортного средства и государственный номер, дата и время совершенного правонарушения.

Категорически запрещено вносить изменения в видеозаписи, отражающие случай нарушения. Измененные записи не рассматриваются, за исключением вырезанной в целях сокращения объема части, в которой непосредственно зафиксирован случай правонарушения (рекомендуемая продолжительность ролика — не более 120 секунд).

Видеозапись должна быть рассмотрена административным инспектором ГСБДД в течение трех дней. Если по нарушению уже принято решение или заведено административное дело, то новое дело не заводится. Ответ заявителю должен быть направлен в течение 15 дней.

С 1 июля следующего года также вводится обязательный порядок по установлению видеорегистраторов в транспортные средства юридических лиц, работающих в сфере общественного транспорта и пассажирских перевозок, независимо от их организационно-правовой формы.