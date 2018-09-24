Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 19 сентября сформировал комиссию во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым по инвентаризации автотранспорта, оборудованного газовыми баллонами, автогазонаполнительных компрессорных станций, а также централизованных котельных.

Как отмечается в документе, нарушения требований и регламентов по использованию сжатого природного газа, в том числе при заполнении газовых баллонов, проведению периодических испытаний на герметичность и надежность соединений газобалонного оборудования (ГБО), а также использование физически и морально устаревших газовых баллонов приводит к несчастным случаям, в том числе с летальным исходом.

18 сентября в Каганском районе Бухарской области на 201-м километре автодороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус» произошел взрыв газового баллона, установленного на автобусе Isuzu. В результате погибли 5 человек и 21 человек пострадал.

Комиссия проведет сплошную инвентаризацию автотранспорта на предмет использования на них сертифицированных и отвечающих требованиям стандартов и технических регламентов баллонов сжатого природного газа, а также поэтапный осмотр технического состояния каждого автотранспорта физлиц и юрлиц независимо от их организационно-правовой формы.

Инвентаризация автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей (такси), используемых для перевозки пассажиров, будет проводиться до 1 декабря.

Автотранспорт физлиц и спецтехника организаций для перевозки грузов и производственных процессов будет обследоваться в установленные сроки техосмотра.

Автогазонаполнительные станции подвергнутся сплошной инвентаризации до 15 ноября на предмет соответствия технологического оборудования (компрессоров) требованиям проектной документации, особенно в части обеспечения пожаро- и взрывобезопасности, а также соблюдения лицензионных требований и условий. Кроме того, комиссия проверит квалификацию персонала станций.

Сплошная инвентаризация в централизованных котельных пройдет до 1 ноября. Будет изучено соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе газораспределительных пунктов. Будет также проведен анализ надежности и эффективности оборудования по потреблению топливно-энергетических ресурсов и наличия квалифицированного персонала.