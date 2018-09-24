24 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя министра иностранных дел Кубы Ану Тереситу Гонсалез Фрагу, прибывшую в Ташкент с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили состояние двусторонних связей, отметив заинтересованность в углублении узбекско-кубинского диалога в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Отмечалось, что за прошедшие со дня установления дипломатических отношений 12 лет общими усилиями накоплен позитивный опыт сотрудничества в рамках ООН и ее специализированных подразделений, который может быть распространен и на другие сферы взаимодействия.

Как подчеркивалось, несмотря на географическую отдаленность, Узбекистан и Куба готовы развивать экономические связи, используя достаточно высокий потенциал сторон и реальные возможности.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения на взаимовыгодной основе туристических и культурно-гуманитарных обменов.

В этот же день в МИДе состоялся первый раунд межмидовских политических консультаций.