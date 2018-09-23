Боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов (5−0−0, 4 КО) одержал пятую победу в профессиональном ринге в рамках боя на лондонском стадионе «Уэмбли» в субботу.

25-летний узбекистанец, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), сразился против никарагуанца Хулио Лагуны (14−1−0, 10 КО). На 38-й секунде четвертого раунда уроженец Бухары отправил в нокаут ранее непобежденного соперника.

«Я старался показать красивый бокс на стадионе „Уэмбли“. Рад, что одержал победу, впредь буду стараться именно нокаутом праздновать победу. В любительском боксе я добился многого, стал призером Олимпиады, чемпионом мира, планирую и в профи добиться больших высот», — прокомментировал сайту НОК боксер.

Шахрам Гиясов — серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион мира и Азии (2017). Лучший боксер Азии 2017 года (среди любителей). Обладатель почетного звания «O'zbekiston iftixori» (Гордость Узбекистана). Начал выступать в профессиональном боксе с 10 марта.

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