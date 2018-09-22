Шестнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана будет созвано 27 сентября, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В повестку дня заседания вносится ряд законов, в том числе законы «О государственной таможенной службе» (новая редакция), «О частных агентствах занятости» и «Об установлении Дня Службы государственной безопасности Республики Узбекистан».

Сенаторы также рассмотрят поправки в законодательные акты, направленные на развитие экономических отношений и предпринимательства, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг, системы обеспечения социальной защиты населения и оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечение общественной безопасности и либерализацию уголовной ответственности, усиление ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и другие.

Кроме того, будет рассмотрен ряд законов о ратификации международных договоров и заслушана информация заместителя премьер-министра об исполнении Программы мер по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению Узбекистана на 2017−2021 годы.

На пленарном заседании будет также заслушан отчет хокима Бухарской области о развитии территорий и деятельности местных Кенгашей народных депутатов.

Члены Сената обсудят вопросы, связанные с направлением парламентского запроса заместителю премьер-министра — министру финансов по вопросам упорядочения трудовых отношений в сельском хозяйстве и неофициальной занятости в данной сфере.