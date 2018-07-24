На сегодняшний день бытовая техника стала неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Необходимость в ее использовании можно назвать вынужденной, как кислород. Ритм жизни современного работающего человека, особенно в мегаполисе — просто сумасшедший. Рабочий день диктует такие условия, при которых трудовая деятельность становится едва ли не самым существенным элементом жизни. И, как результат, свободные от работы часы, многие стремятся провести с максимальным комфортом для себя и близких людей.





В повседневной жизни большую роль играет грамотный выбор бытовой техники. Однако большой выбор часто приводит покупателя в замешательство. Какую технику выбрать? По каким критериям? Наверняка каждый покупатель задавался такими вопросами. К счастью, покупатель техно-маркета GoodZone при покупке товара может обратиться к консультантам и задать интересующие его вопросы. А действующие акции сделают покупку более выгодной.





В честь открытия магазина GoodZone с 30 июня по 31 июля компания Samsung проводит сразу две акции:

первые 100 покупателей бытовой техники Samsung получат ваучер на 100 тысяч сумов для покупок в сети Makro;

каждый покупатель бытовой техники Samsung получает шанс выиграть один из 5 призов (телевизор, холодильник, стиральную машину, микроволновую печь или пылесос).





Благодаря прогрессу новых технологий ассортимент в магазинах техники растет с каждым днем. Новые модели, воплощая в себе дополнительные функции, позволяют сэкономить время и энергию. GoodZone — это место, где можно выбрать подходящую для себя технику с помощью профессиональных консультантов, а также воспользоваться акцией от компании Samsung и стать обладателем одного из ценных призов.

Телефон для справок: (+99871) 207−03−07

Сайт: good-zone.uz

Адрес магазина GoodZone: ул. А. Темура 129 Б.

Ориентиры: станция метро «Шахристан», ТЦ Anor Plaza.

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