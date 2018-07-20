Президент Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район и ознакомился с ходом строительных работ, сообщила пресс-служба главы государства.

Строительство метро, общая протяженность которого составит 52,1 км, осуществляется в пять этапов. Сперва будет проложена линия от станции «Дустлик» Ташкентского метрополитена до рынка Куйлюк. На этом отрезке длиной 11 км будет 8 станций.





«Чтобы общественный транспорт зависел только от нефти и газа — это неправильно. Надземное метро доступно, удобно и безопасно. Самое важное, оно возьмет на себя часть нагрузки других видов общественного транспорта, поможет разгрузить дороги в центре города. Более того, будет легче контролировать взимание платы за проезд», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Глава государства отметил необходимость ускорения работ, организации работы в несколько смен и завершения строительства как можно раньше.





Президент дал указания сдать первую очередь надземного метро в преддверии празднования Навруза в следующем году.