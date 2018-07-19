Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Узбекистана представил для обсуждения законопроект об охране репродуктивного здоровья граждан.

Документов в законодательство вводятся понятия репродуктивных прав граждан, вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатного материнства, криоконсервации и донорства (предоставление гамет (спермы, ооцитов, эмбрионов) другим лицам для преодоления бесплодия без родительских обязанностей донора по отношению к будущему ребенку).

Основными принципами охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи определены доступность и качество медицинских услуг, обеспечение их гарантированного объема, защита от вмешательства в частную жизнь и сохранение семейной тайны, гуманность и уважительное отношение к человеку, а также равноправие мужчин и женщин.

Закон должен гарантировать гражданам свободу репродуктивного выбора, принятие решения о формировании здоровой семьи без дискриминации, угроз и насилия, невмешательство в их частную жизнь, сохранность личной и семейной тайны.

Под свободой репродуктивного выбора подразумевается право граждан на формирование здоровой семьи, самостоятельное и ответственное принятие решений относительно количества, времени и способа рождения своих детей, интервалов между родами с получением безопасных и эффективных современных технологий репродуктивного здоровья.

Это также право на получение медико-социальной, психологической и педагогической помощи при осуществлении гражданами репродуктивных прав и право быть защищенным от всех форм дискриминации и угрозы на репродуктивное здоровье, в том числе сексуальной эксплуатации и насилия, принудительной беременности, абортов, стерилизации и иных нарушений репродуктивных прав.

Суррогатное материнство

Суррогатными матерями, согласно законопроекту, могут быть женщины, психически и соматически здоровые, в возрасте от 22 лет, имеющие собственного здорового ребенка. Если женщина состоит в браке, потребуется письменное согласие супруга.

Правовое оформление отношений, связанных с применением программы суррогатного материнства, осуществляется на основании информированного добровольного согласия суррогатной матери.

Суррогатная мать не имеет права отказаться от передачи рожденного ею ребенка лицам, заключившим с ней договор. Она также не может одновременно быть донором яйцеклетки, предлагается в проекте документа.

Донорство

Законопроектом определено, что донорами половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов имеют право быть мужчины и женщины в возрасте 18−35 лет, соматически и психически здоровые и прошедшие медико-генетическое обследование.

Донорство осуществляется на платной и бесплатной основе при наличии письменного информированного добровольного согласия донора (доноров), в содержание которого должны быть включены: особенности предстоящей медицинской процедуры; сведения о возможном риске, побочных эффектах и осложнениях; правовые последствия донорства.

Законопроект предлагает закрепить право граждан на криоконсервацию (низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания) своих половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов по медико-социальным показаниям, в случаях риска потери способности к воспроизводству потомства в связи с заболеванием или профессиональной деятельностью.

Доноры половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов, согласно проекту закона, не берут на себя родительские обязанности по отношению к будущему ребенку и не имеют права в настоящем и будущем выяснять личность ребенка и фактических родителей.

Использование оставшихся половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов в научно-исследовательских или иных целях возможно только с письменного согласия доноров.

Сведения о применении вспомогательных репродуктивных технологий, а также о личности пациента, донора, суррогатной матери составляют врачебную тайну. Предоставление этой информации без согласия пациента, донора или суррогатной матери допускается только в случаях, предусмотренных законодательством.

Искусственное прерывание беременности

Документом определено, что искусственное прерывание беременности может проводиться по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям — до 22 недель, а при наличии медицинских показаний, угрожающих жизни беременной и патологии плода (моногенных генетических заболеваний, не корригируемых врожденных пороков развития и состояния плода, несовместимых с жизнью) — независимо от срока беременности.

Медицинские учреждения обязаны информировать женщину, принявшую решение прервать беременность, о любых возможных негативных последствиях для ее здоровья.

Искусственное прерывание беременности предлагается проводить в учреждениях государственной системы здравоохранения, а также частных учреждениях здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление данного вида медицинской деятельности.

Обсуждение проекта закона продлится до 7 августа.