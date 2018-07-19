В Узбекистане опубликован первый рейтинг высших образовательных учреждений. Он составлен Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров совместно с Министерством высшего и среднего специального образования.
В рейтинге, сформированном на основе 23 индикаторов, участвуют 57 вузов (не участвуют филиалы зарубежных вузов). Изучение проводилось в марте-июне. Учитывались такие показатели, как уровень знаний студентов и выпускников, качество учебно-методической работы и образования, профессорско-преподавательский состав и научно-исследовательская деятельность, а также материально-техническая обеспеченность и уровень внедрения ИКТ.
Десятка лучших вузов
1. Национальный университет Узбекистана;
2. Ташкентский государственный институт востоковедения;
3. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;
4. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности;
5. Самаркандский государственный университет;
6. Ташкентская медицинская академия;
7. Ташкентский государственный стоматологический институт;
8. Узбекский государственный университет мировых языков;
9. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;
10. Ташкентский университет информационных технологий.
Десятка вузов, занявших низшие места рейтинга
48. Наманганский инженерно-технологический институт;
49. Навоийский государственный педагогический институт;
50. Каршинский инженерно-экономический институт;
51. Каршинский государственный университет;
52. Джизакский политехнический институт;
53. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт;
54. Государственный институт искусства и культуры Узбекистана;
55. Национальный институт художеств и дизайна;
56. Джизакский государственный педагогический институт;
57. Кокандский государственный педагогический институт.
Андрей М07
Считаю что например для ВУЗов педагогической сферы нужны одинаковые программы, где бы институт не был, в области или в столице. Зарубежные ВУЗы окажутся далеко впереди всех наших ВУЗов.
Bohodir Salimov
“Ташкентский государственный институт востоковедения“ вы что шутите? УМЭД даже не в топ 10?
Анвар Касымходжаев
Для филиалов зарубежных Университетов надо было тоже отдельно составить рейтинг, чтобы мы знали какой из них занимает какое место.
Sherzod Mutalov
Ни одного педагогического в десятке лучших. Рейтинг имеет 100 бальную шкалу, и “топовый“ вуз набрал всего ~62 балла, то есть на “троечку“.
Ибодулло Шукуров
Буни ким тузган? Булни ичида Тошкент давлат Юридик университети йукку, ёки Дипломатия университети.. галати.. яна билмадим..
Mister A
Где юридический университет? Где вестминистр? Явно шутите и незнаете статистику уважаемые чиновники
Sanjar Rajabov
В 2019 году НУУ будет 100 лет. ТашГУ — заслуженный лидер.
Еще было бы правильно ввести индекс восприятия коррупции в вузах — вот тогда и появилась бы реальная картина