В Узбекистане опубликован первый рейтинг высших образовательных учреждений. Он составлен Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров совместно с Министерством высшего и среднего специального образования.

В рейтинге, сформированном на основе 23 индикаторов, участвуют 57 вузов (не участвуют филиалы зарубежных вузов). Изучение проводилось в марте-июне. Учитывались такие показатели, как уровень знаний студентов и выпускников, качество учебно-методической работы и образования, профессорско-преподавательский состав и научно-исследовательская деятельность, а также материально-техническая обеспеченность и уровень внедрения ИКТ.

Десятка лучших вузов

1. Национальный университет Узбекистана;

2. Ташкентский государственный институт востоковедения;

3. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства;

4. Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности;

5. Самаркандский государственный университет;

6. Ташкентская медицинская академия;

7. Ташкентский государственный стоматологический институт;

8. Узбекский государственный университет мировых языков;

9. Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;

10. Ташкентский университет информационных технологий.

Десятка вузов, занявших низшие места рейтинга

48. Наманганский инженерно-технологический институт;

49. Навоийский государственный педагогический институт;

50. Каршинский инженерно-экономический институт;

51. Каршинский государственный университет;

52. Джизакский политехнический институт;

53. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт;

54. Государственный институт искусства и культуры Узбекистана;

55. Национальный институт художеств и дизайна;

56. Джизакский государственный педагогический институт;

57. Кокандский государственный педагогический институт.