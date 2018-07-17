19−23 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос очень жаркого воздуха с районов зарубежного юга (Иран), сообщил Узгидромет.

По республике установится очень жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40−43 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до 44−45 градусов.

По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям возможен гармсиль.

19−23 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение ледниковых селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.