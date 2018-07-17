Афганистан предлагает Узбекистану начать проработку вопроса установления режима свободной торговли между странами. Об этом говорилось на переговорах с афганской делегацией в Министерстве внешней торговли Узбекистана 17 июня, сообщила пресс-служба Минвнешторга.

Цель встречи — обсуждение развития и взаимодействия в торгово-экономических отношениях между странами.

Делегация Афганистана выразила надежду на содействие Узбекистана в восстановлении и развитии текстильной отрасли, а именно в обмене опытом и подготовке кадров.

Узбекская сторона внесла ряд предложений, среди которых привлечение афганских инвесторов по принципу государственного-частного партнерства, а также создание приграничной торговой зоны.

Двусторонний товарооборот между странами увеличился в 2017 году на 19% и составил 617,1 млн долларов.