Бывший председатель правления компании «Уздонмахсулот» («Узхлебопродукт») Сурат Хайдаров взят под стражу по обвинению во взяточничестве, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Сурат Хайдаров, активно пользуясь служебным полномочием, устроил на работу в систему „Уздонмахсулот“ своих родственников. Благодаря этому шагу, ему удалось наладить целостный и прочный механизм получения взяток. Выезжает Хайдаров с проверкой в регионы, смотрит, хранится зерно неправильно, за это бы „по шапке“ дать, но он молчит, потому что деньги взял. И прочие проблемы так же решались, и покровительство было, и непринятие мер», — говорится в программе.

Следствие устанавливает общую сумму денежных вознаграждений от руководителей структурных предприятий «Уздонмахсулот».

В деле фигурирует зять обвиняемого Джамшид Шарипов, который был задержан при получении взятки в иностранной валюте. За это начальнику управления маркетинга «Уздонмахсулот» было обещано покровительство и неприкосновенность.

Обвиняемые Сурат Хайдаров и Джамшид Шарипов взяты под стражу.

По данным сайта «Уздонмахсулот», Сурат Хайдаров работал на должности председателя с 21 февраля 2017 года. Ранее он занимал посты заместителя председателя правления «Узкимёсаноат» («Узхимпром») по экономике и финансам (2016−2017), ведущего инспектора Счетной палаты (2012−2016) и начальника департамента надзора и аудита Министерства финансов в Самаркандской области (2003−2011).