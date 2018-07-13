Генеральная прокуратура Узбекистана исключила имя и. о. президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Постановление об этом было вынесено 10 июля, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.

В июне Министерство внутренних дел объявило 67-летнего Гафура-Арслонбека Рахимова в розыск. На сайте МВД сообщалось, что он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 165 (вымогательство, совершенное в особо крупном размере), статьей 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса.

Решением Генпрокуратуры мера пресечения Гафуру Рахимову в виде заочного ареста изменена на подписку о надлежащем поведении. Источник сообщил, что Гафур Рахимов был объявлен в розыск с применением заочного заключения под стражу из-за того, что его местонахождение оставалось неизвестным.

Гафур Рахимов сам инициировал сотрудничество со следствием, что поспособствовало изменению меры пресечения, а также отмене запрета на посещение Узбекистана, рассказал источник.

В декабре 2017 года Департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включил Гафура Рахимова в санкционный список в рамках борьбы с евразийской транснациональной криминальной организацией «Воры в законе».

1 мая глава AIBA обратился в Минфин США для исключения своего имени из санкционного списка. В заявлении Гафур Рахимов подчеркнул, что никогда не был связан ни с какими организованными преступными группами и ему никогда не предъявляли обвинений и тем более не признавали виновным в каком-либо преступлении ни в одной стране мира.

Гафур Рахимов с 1998 года является членом Исполкома AIBA. С 2001 года работал вице-президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана, в 2005 году был переизбран на эту должность, в 2012 году НОК досрочно прекратил его полномочия в связи со сменой им гражданства. Такое же решение в отношении Гафура Рахимова приняла и Национальная федерации бокса.