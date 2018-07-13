Для инновационного прорыва страна должна иметь качественную систему образования на всех уровнях. Об этом говорится в проекте стратегии инновационного развития, вынесенной 12 июля на общественное обсуждение.

Документ перечисляет комплекс проблем, отрицательно влияющих на уровень и качество человеческого капитала в Узбекистане.

Низкий уровень охвата дошкольным образованием имеет негативные долгосрочные последствия. В 2017 году в стране детскими садами было охвачено лишь около 30% детей дошкольного возраста.

Узбекистан не принимает участие в международных программах по оценке качества образования. Глобальные рейтинги, мониторинги знаний школьников поддерживают здоровую конкуренцию среди стран и способствуют совершенствованию образовательной политики.

Охват населения студенческого возраста системой высшего образования в Узбекистане составляет около 9,5% и является низким по региональным и международным меркам, резко контрастируя с положением на начальном и среднем уровне образовательной системы, в которых обеспечен практически 100-процентный охват населения. Если общемировой тенденцией является повышение охвата населения высшим образованием, в Узбекистане наблюдается обратный процесс: сокращение в течение последних 25 лет на 9%. Для сравнения: охват высшим образованием в Республике Корея составляет 95%, в Китае — 39%, в России — 79%, в Казахстане — 46%.

Серьезной проблемой является несоответствие системы образования потребностям экономики. Согласно исследованию Всемирного банка, 35% компаний Узбекистана сталкиваются с трудностями при поиске квалифицированных специалистов с высшим образованием. Дефицит достигает почти 50% на промышленных предприятиях. Основной причиной затруднения, как сообщают работодатели, является «недостаточное количество специалистов» на рынке труда.

Слабое взаимодействие между высшей школой и бизнесом. Низкий уровень охвата высшим образованием, качество полученных компетенций и навыков и недостаточный уровень их соответствия требованиям инновационного развития, слабая взаимосвязь между работодателями, реальным сектором и бизнесом сдерживают возможности внедрения инноваций и адаптации новых технологий.

Сохраняется низкий уровень использования информационных технологий как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения. Широкое использование средств ИКТ позволит с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием.

Недостаточный уровень научного потенциала педагогов, работающих в высшей школе. В Узбекистане в структуре педагогического состава доля кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) составляет лишь 37,9%, остальные 62,1% — это преподаватели, не имеющие ученых степеней. Тенденцией последних лет является старение научно-педагогических кадров, имеющих ученые степени и звания при одновременном сокращении притока молодежи. Педагоги пред пенсионного и пенсионного возраста составляют 31,3% от общего числа специалистов высшей квалификации.

Отсутствие независимости вузов в определении учебных программ, принятии студентов, распределении финансовых средств.

Для улучшения системы образования и развития человеческого капитала предлагается ряд мер, в частности:

Формирование высококвалифицированных педагогов и специалистов, рост доли педагогов и воспитателей с высшим образованием.

Поэтапное обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием за счет создания сети конкурирующих между собой государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений.

Повышение статуса учителя, внедрение гибкой системы оплаты труда в зависимости от результатов деятельности учителя, освобождение времени для основной работы за счет снижение бюрократической нагрузки.

Обеспечение участия Узбекистана в международных сравнительных исследованиях по оценке качества образования: международная программа по оценке образовательных достижений 15−16-летних учащихся (PISA — оценка математической грамотности и грамотности чтения и естествознания), оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4-х и 8-х классов (TIMSS) и международное исследование «Изучение качества чтения и понимание текста» (PIRLS).

Кардинальное улучшение качества обучения посредством внедрения современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс (формирование электронных модулей и программ дистанционного обучения).

Развитие инклюзивного образования для обеспечения условий для равного доступа к обучению и воспитанию детей с инвалидностью, включая создание безбарьерной среды (подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, оснащение поручнями, специальными партами, столами; создание программ интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями; обеспечение педагогами-дефектологами и специалистами по психолого-педагогическому сопровождению детей).

Внедрение национальной системы оценки качества образования и его влияния на уровень инновационного развития страны.

Внедрение инновационной полиязычной модели образования: создание школ, предоставляющих образование на трех языках, в качестве экспериментальных площадок полиязычной модели образования.

Организация краткосрочного обучения в профессиональных колледжах для категории молодежи, нуждающейся в переподготовке.

Повышение охвата высшим образованием посредством увеличения числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов и негосударственные вузы, в том числе путем предоставления вузам возможности самостоятельно определять квоты па прием студентов.

Разрешение абитуриентам поступать в несколько вузов.

Расширение возможностей доступа к высшему образованию посредством дистанционного обучения.

Увеличение доли студентов по направлениям естественных и технических наук.

Развитие системы непрерывного образования для взрослых — дополнительное профессиональное образование, переподготовка, личностное развитие.

Укрепление взаимосвязей вузов и научно-исследовательских институтов с зарубежными партнёрами, участие в международных программах стажировки студентов и ученых, расширение программы фондов и стипендий по обучению студентов в зарубежных вузах и другое.

Принять участие в обсуждении стратегии инновационного развития можно до 27 июля.