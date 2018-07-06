Зачем городу нужны общественные пространства и как создать комфортную среду для жителей? Открытая лекция об этом прошла 5 июля в рамках образовательной программы «Ташкент любит тебя» российского Института «Стрелка» и общественного совета при хокимияте столицы.

На летней площадке Центрального парка имени Мирзо Улугбека выступила архитектор и генеральный директор бюро Strelka Architects Дарья Парамонова, работавшая, в частности, над проектом благоустройства Садового кольца и Нового Арбата в Москве.

По словам Парамоновой, современная урбанистическая тенденция заключается в том, чтобы перейти от города, удобного для работы, к городу, где людям приятно проводить время.

«Общественные пространства — это не просто удобные пешеходные зоны и фонтаны, это места, где развивается экономика, поскольку здесь людям хочется и жить, и работать», — сказала она.

Лектор перечислила распространенные городские проблемы: растущее число частных автомобилей, перегруженность облика улиц рекламой, сложная ситуация с общественным транспортом и инфраструктурой для горожан.

Как пояснила архитектор, личные автомобили не должны быть приоритетом при планировании городских пространств, поскольку пользуется ими не большинство горожан. В то же время, пешеходы формируют экономику, поддерживая предпринимателей.

В городах, не имеющих удобных общественных пространств, люди игнорируют все, что находится в промежутке между домом и работой, испытывая дискомфорт во время перемещения.

При проектировании качественного общественного пространства архитекторы должны учитывать пять обязательных принципов:

Разнообразие. Улицы должны быть приятны для прогулок и перемещений, становиться местом проведения мероприятий, на первых этажах зданий нужно развивать коммерческую и социальную активность — кафе, магазины, услуги.

Улицы должны быть приятны для прогулок и перемещений, становиться местом проведения мероприятий, на первых этажах зданий нужно развивать коммерческую и социальную активность — кафе, магазины, услуги. Безопасность. Общественное пространство должно иметь безопасные пешеходные переходы и перекрестки, удобные остановки и парковки, на дорогах нужно поддерживать оптимальный скоростной режим.

Общественное пространство должно иметь безопасные пешеходные переходы и перекрестки, удобные остановки и парковки, на дорогах нужно поддерживать оптимальный скоростной режим. Идентичность. Необходимо сохранять узнаваемость облика города и его исторические элементы, а жителям стоит вовлекаться в процесс обустройства места обитания и досуга.

Необходимо сохранять узнаваемость облика города и его исторические элементы, а жителям стоит вовлекаться в процесс обустройства места обитания и досуга. Комфорт. Он должен быть как физическим, так и визуальным, шумовым, климатическим, с обеспечением беспрепятственной среды, удобной навигации и безопасности в любое время суток.

Он должен быть как физическим, так и визуальным, шумовым, климатическим, с обеспечением беспрепятственной среды, удобной навигации и безопасности в любое время суток. Экологичность. Должны учитываться перегрев конструкций, уровень запыленности в городе и энергоэффективность.

«Любая работа с пространством начинается с исследования, — рассказала Дарья Парамонова. — Архитектор работает в команде. Сначала подсчитывается поток машин и автобусов, пешеходов, прорабатывается исторический контекст города, затем в дело вступают цифровые данные».

Важный источник информации о том, что происходит в городе, сегодня — digital-топология, следы, которые горожане оставляют в интернете отзывами о том, что им нравится и не нравится. «Это самые честные комментарии», — отметила специалист.

Кроме того, проектировщики применяют методы классической антропологии, проводя персональные опросы. В отличие от социологических методов, полностью обезличенных, здесь важна личность, отвечающая на вопросы.

После подготовки проекта происходит его презентация и начинается работа с экспертами и горожанами — пользователями общественных пространств, сбор их реакций, рекомендаций и мнений.

Комментируя конфликтное состояние сообществ, Дарья Парамонова пояснила: «Люди не могут жить в едином порыве любви и согласия. Не всегда переговоры проходят безмятежно. Это неизбежная часть процесса, это нормально».

Наиболее распространенные споры — между автовладельцами и пешеходами. Тем не менее, переход от приоритетности машин к приоритетности людей — общий тренд во всем мире. Это необходимо, чтобы люди больше ценили места, где они живут, попутно развивая городской бизнес, отметила эксперт.