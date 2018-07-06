Исполняющий обязанности заместителя хокима Ургенчского района Хорезмской области Бекзод Абдримов был задержан 1 июля при получении взятки от местного жителя в размере 5 млн сумов, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Операция по задержанию была проведена оперативниками областного управления Службы государственной безопасности совместно с сотрудниками Ургенчского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Бекзод Абдримов (1989 г. р.), назначенный и. о. замхокима по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства 10 июня, за денежное вознаграждение должен был оказать содействие в получении решения хокима, дающего право на владение приусадебным земельным участком площадью 5 соток, сообщила телепрограмма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки).

Еще один случай злоупотребления должностью произошел в Асакинском районе Андижанской области. Сотрудники департамента при Генпрокуратуре задержали руководителя дирекции предприятия при хокимияте Асакинского района Шакира Махкамова, который обещал выделить предпринимателю 0,2 га под производство на территории промышленной зоны. За это он требовал 1000 долларов и 6,45 млн сумов.

Руководитель дирекции был задержан с поличным на территории махалли «Ахтачи» Асакинского района в момент получения взятки. Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

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