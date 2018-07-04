Президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджонов 3 июля провел в Лозанне (Швейцария) первую официальную встречу с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщила пресс-служба НОК.

Глава НОК рассказал о развитии олимпийского движения в Узбекистане. Томас Бах пообещал помочь в предоставлении эксперта для достижения поставленных задач.

Умид Ахмаджонов поднял вопрос избрания в состав членов Международного олимпийского комитета представителя Узбекистана. На 129-й сессии МОК в 2016 году в Рио-де-Жанейро были избраны восемь новых действующих членов, сегодня их число составляет 98.

Томас Бах также пообещал на общем собрании в 2019 году выдвинуть кандидатуру Умида Ахмаджонова в состав Исполнительного комитета МОК.

В рамках визита в Лозанну Умид Ахмаджонов встретился с руководителем программы «Олимпийская солидарность» Пьере Миро и главами ряда департаментов МОК для обсуждения вопросов реализации новых проектов.