В Узбекистане продолжается обсуждение закона о меценатстве. Гаэль Дакан, менеджер по развитию частного сектора, специалист по вопросам меценатства и коммерческих отношений Лувра, рассказала журналистам из Узбекистана о том, как во Франции стимулируется меценатство и как от него могут выиграть обе стороны.





Меценатство во Франции — давняя традиция. Оно может принимать самые разные формы: от финансового пожертвования до предоставления какой-либо услуги. Меценатами могут выступать как предприятия и частные лица, так и фонды.

Доля меценатства в общем бюджете Лувра составляет 17% и занимает второе место после доходов от продажи билетов. Она составляет 24,5 млн евро в год. «Это очень выгодный дополнительный источник собственных доходов для Лувра ввиду снижения государственных дотаций из-за экономического кризиса», — отметила Гаэль Дакан.





Закон о меценатстве, ассоциациях и фондах во Франции был принят 1 августа 2003 года. В нем определены два вида меценатства: со стороны физических лиц и со стороны предприятий.

Физическое лицо, сделавшее дар общественно полезной структуре, может изъять 66% этого дара из суммы, облагаемой налогом. Предприятие, осуществляющее пожертвование, может изъять из налогооблагаемой суммы 60%.

«То есть, если предприятие делает дар, оно может изъять из оборота 60%, а остальные 40% задекларировать в качестве налогооблагаемого дохода», — пояснила представительница Лувра.

Существует еще один механизм: если какой-либо предмет национального достояния оказывается под угрозой вывоза за пределы страны, меценат в лице предприятия может помочь приобрести это произведение искусства, чтобы предотвратить его вывоз.





В этом случае оно сможет изъять из налоговой декларации 90% суммы, потраченной на помощь государству в приобретении произведения искусства.

Среди меценатов Лувра — 120 предприятий и фондов и 8200 частных лиц. 70% из них — французские предприятия и частные лица, 12% — японские, поскольку у Лувра были давние связи с Японией. 7% приходится на меценатов США.

Эти деньги тратятся на постоянные проекты — выставки, реставрацию и благоустройство помещений. Иногда случаются и более крупные проекты — два года назад завершился проект «Пирамиды» по благоустройству пространства под пирамидами Лувра.

В коллективе, отвечающем за меценатство в Лувре, работают 14 человек. Они заняты выработкой лояльности у меценатов и привлечением новых. Есть три механизма, позволяющих проводить меценатство в Лувре:

Прямое меценатство. Можно напрямую выбрать экспозицию, выставку, проект научной реставрации произведения и направить на него средства.

Капитализированное меценатство. Музей Лувр одним из первых во Франции в 2008 году создал фонд дотаций. Дары, вносимые в фонд, помогают финансировать долгосрочную работу Лувра.

Через общества друзей Лувра. Постоянные члены регулярно перечисляют средства.

В чем интерес частных предприятий вкладывать деньги в Лувр? Налоговые льготы и имидж. Многие предприятия стараются повысить престиж, становясь партнерами какой-либо культурной программы, либо филантропической структуры.

«Решающий аргумент в этом деле — свободный доступ в Лувр. Это могут быть приглашения, возможность организации какого-либо мероприятия, событие предприятия или корпоратив в Лувре», — пояснила Гаэль Дакан.





Лувр контролирует источники собственного финансирования, то есть проверяет, откуда у мецената средства, через открытые источники.

«Это своего рода этическая хартия, которую подписывают меценаты. Она абсолютно не мешает нам работать», — отметила представительница музея.

Лувр адаптируется к этому контексту и ищет инновационные подходы. Было решено запустить бренд «Лувр».

Этот бренд включает набор ценностей, входящих в Лувр. Меценатам предлагается использовать бренд посредством его нанесения на продукцию и впоследствии пользоваться доходами от продаваемого товара. Часть средств за пользование брендом отходит музею.

«Например, есть игра „Монополия“, которая полностью кастомизирована под Лувр. Часть доходов от ее продажи идет музею», — рассказала Гаэль Дакан.

Проект, получающий меценатские средства, должен носить культурно-педагогическую ценность. Лувр сам определяет такие проекты, под них ищутся средства.

«Меценат не может выделять средства на работы по его собственному усмотрению», — подчеркнула Гаэль Дакан.

Она отметила, что правительство должно стимулировать меценатскую деятельность созданием благоприятствующей нормативно-правовой базы.





В Узбекистане сейчас обсуждается проект закона «О меценатской деятельности и культурном спонсорстве». Он предлагает налоговые вычеты в размере 75% от стоимости предоставляемой меценатской поддержки, сообщили в Фонде развития культуры и искусства, который является разработчиком проекта документа.

Общий размер ежегодно предоставляемого меценату налогового вычета, согласно проекту, не может превышать 15% от общего размера ежегодного налогооблагаемой прибыли. То есть меценаты в виде физических и юридических лиц могут спонсировать некоммерческие организации, занимающиеся развитием культуры и искусства, и получить вычеты как от стоимости поддержки, так и от общего размера ежегодного налогооблагаемой прибыли. Планка ежегодных вычетов поднимается до 35%, если меценат пожертвует недвижимостью или культурными ценностями, которые являются национальным достоянием Узбекистана.

Фонд развития культуры и искусства приводит примерную калькуляцию стимулирования меценатов. Например, музею необходимо 10 тысяч долларов для обновления, которые должно предоставить государство. Меценат, у которого общий размер ежегодного налогооблагаемой прибыли составляет 100 тысяч долларов, берет эту ответственность на себя и предоставляет эту сумму музею. Он получает налоговые вычеты в обмен, которые по законопроекту будут составлять 75% от общей суммы оказываемой меценатской поддержки, то есть 7500 долларов.

Для примера — меценат ежегодно платит налоги по ставке 20% от ежегодно налогооблагаемой прибыли, то есть 20 тысяч долларов в год. С применяемыми налоговыми вычетами общая налогооблагаемая база доходов будет исчисляться в размере 92,5 тысячи долларов (-7500 долларов), снижая ежегодные налоги до 18,5 тысячи вместо 20 тысяч долларов.

Таким образом, государству больше не надо будет предоставлять 10 тысяч долларов музею, сверх этого получая 18,5 тысячи долларов ежегодных налогов от мецената. Получается, в итоге у государства будет 28,5 тысячи долларов. Но если меценат не взял бы на себя ответственность за финансирование музея и ему не предоставлялись бы налоговые льготы, то у государства бы было только 10 тысяч долларов.

Ознакомиться с законопроектом о меценатстве в Узбекистане и оставить к нему комментарии можно до 7 июля.