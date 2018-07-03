Министерство жилищно-коммунального обслуживания приступило к разработке новой редакции закона «О товариществах частных собственников жилья». Проект концепции документа опубликован в Facebook-группе «ТСЧЖ и как с ним жить?»

Согласно проекту концепции, целями закона в новой редакции являются:

улучшение жилищных условий населения, обеспечение своевременного и качественного ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций и мест общего пользования в многоквартирном жилищном фонде, благоустройство территорий;

коренной пересмотр деятельности ТЧСЖ, управляющих компаний (УК), обслуживающих многоквартирный жилищный фонд, создание «полноценного и конкурентоспособного» рынка жилищных услуг;

урегулирование правовых взаимоотношений между ТЧСЖ, УК, органами государственной власти на местах и МинЖКО по содержанию и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и прилегающих территорий;

конкретизация понятия частного и общего имущества в многоквартирных домах;

повышение ответственности и закрепление за собственниками квартир содержания, эксплуатации и управления общим имуществом в многоквартирном доме.

В проекте концепции приводится оценка состояния правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В Узбекистане с 1997 года в течение двух лет было приватизировано 98% квартир, при этом стоимость приватизации квартир была очень низкой, льготная категория имеющих право на приватизацию составляла большой процент населения», — говорится в документе.

«С 1997 года, согласно изменениям и дополнениям, введенным в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, были переданы собственникам квартир, проживающих в многоквартирном доме, места общего пользования как общее имущество, соответственно, государство сократило дотацию на содержание и эксплуатацию многоквартирного дома. Такие организации, как жилищно-эксплуатационные конторы остались без поддержки со стороны государства, что привело к их ликвидации», — отмечается в проекте.

В 1999 году государство как реформатор сферы ЖКХ приняло первый закон «О товариществах собственников жилья», был введен новый механизм управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах. «Однако новый механизм работал неэффективно, в подсознании людей „класса собственников недвижимости“ так и осталось мнение, что государство должно содержать и нести обузу по эксплуатации общего имущества в многоквартирных домах», — подчеркивается в проекте концепции.

Люди продолжали решать вопросы в части, касающейся жилищной сферы, в разные государственные инстанции, говорится далее в документе. Собственники жилья получили в частную собственность квартиры и общее имущество, равное их долям в многоквартирном доме, соответственно, и бремя по финансовому обеспечению, содержанию, ремонту и эксплуатации было полностью возложено на собственников.

Государство поддерживало жилищный фонд через разные программы капитальных ремонтов и льготного кредитования, отмечают разработчики концепции. «Но, к сожалению, недостаточно было уделено внимания работе по разъяснению сути закона „О ТЧСЖ“, и население до сих пор не чувствует ответственности за общее имущество и неохотно участвует в жизни дома».

Сегодня в республике многоквартирный жилищный фонд включает 33146 домов и 1,1 миллиона квартир, которые обслуживают 5443 товариществ частных собственников жилья, а также 296 профессиональных управляющих организаций.

Анализ положения дел в отрасли показал наличие ряда проблемных и нерешенных вопросов, связанных с деятельностью ТЧСЖ, в содержании, эксплуатации и ремонте многоквартирного жилищного фонда. Разработчики концепции перечисляют их:

в действующем законе товарищества являются негосударственными некоммерческими организациями, выполняющие работы по капитальному и текущему ремонту мест общего пользования по решению общих собраний собственников жилых помещений. Эти работы выполняли сами ТЧСЖ, в основном, за счет льготных кредитов банков. При этом в большей степени ТЧСЖ являлись и заказчиками, и подрядчиками одновременно (через свои фирмы), что негативно сказалось на прозрачности израсходованных финансовых средств, строительных материалов и качестве работ;

не создан полноценный и конкурентоспособный рынок оказания услуг в многоквартирном жилищном секторе, обслуживание домов непривлекательно со стороны управляющих компаний из-за слабой их материально-технической базы, для них не предусмотрены льготы, как для ТЧСЖ;

в ТЧСЖ слабо поставлена работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности;

высокая доля дебиторской задолженности ТЧСЖ по содержанию и эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме;

низкое поступление средств за обязательные взносы на расчетный счет ТЧСЖ;

непрофессионализм председателей правления и исполнительных директоров ТЧСЖ, избираемых из числа собственников квартир; председатель правления, в большинстве случаев, непрофессионал, который ранее работал в далеких от сферы ЖКХ профессиях;

не обеспечиваются реальные и конкретные подходы по планированию работ, составлению сметы доходов и расходов, установлены низкие размеры обязательных взносов;

большое количество многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте с вливанием огромных финансовых ресурсов;

вследствие непрофессионального подхода к планированию работ, определению размера обязательных взносов, ненадлежащего содержания и эксплуатации домов в стране имеются 1401 аварийных и 118 ветхих многоквартирных домов;

не обеспечивается прозрачность деятельности ТЧСЖ, не установлен диалог с собственниками жилых и нежилых помещений, что в свою очередь вызывает справедливые нарекания и недовольство жителей многоквартирных домов;

не налажен действенный контроль за обеспечением сохранности многоквартирного жилищного фонда, зачастую нарушаются установленные требования по его технической эксплуатации и безопасного проживания населения;

не соблюдаются правила и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ многоквартирных домов;

из-за непривлекательности и низкой заработной платы специалистов в сфере ЖКХ молодежь, окончившая профессиональные колледжи и вузы, не идет работать в данную сферу.

За 2017 год в Министерство ЖКО поступили 943 жалобы и заявления от населения, касающиеся неудовлетворительной работы ТЧСЖ.

Далее МинЖКО перечисляет основные положения законопроекта:

создание реального механизма взаимодействия «Министерство ЖКО — управляющая компания — ТЧСЖ» на договорной основе;

реализация комплексных мер по созданию действенной вертикальной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, способствующей развитию работ по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда;

утверждение минимальных размеров обязательных взносов с определением методологии, стимулирования и выявление лучших товариществ частных собственников жилья через организацию и проведение конкурсов «Лучшее ТЧСЖ», «Лучший дом», «Дружные соседи» и внедрение инновационных идей;

внедрение единых стандартов по управлению, содержанию и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда;

внедрение единой билингвой программы, с присвоением идентификационного номера каждому собственнику квартиры для ведения реального, быстрого и своевременного учета членов товарищества, а также своевременного поступления обязательных взносов и платежей за коммунальные услуги;

развитие деятельности и укрепление материально-технической базы предприятий ремонтно-восстановительной службы (РВС) и профессиональных управляющих компаний для проведения качественного капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, благоустройства прилегающей территории со сопутствующими элементами (строительство детских и оздоровительных площадок, санитарных узлов, ремонта дорожек и тротуаров, уличное освещение и т. д. );

); реализация мер по улучшению жилищных условий населения, обеспечение своевременного и качественного ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций и мест общего пользования в многоквартирном жилищном фонде, а также благоустройство прилегающих к многоквартирным жилым домам территорий с созданием детских и спортивных площадок;

создание и укрепление материально-технической базы организаций жилищно-коммунальной сферы, особенно ремонтно-восстановительных служб, оснащение их современным оборудованием и укомплектование квалифицированными специалистами.

Планируется создание единой электронной базы данных многоквартирных домов, с учетом информации о годе постройки, площади дома, данных о физическом износе каждого конструктивного элемента дома, «истории болезни» многоквартирного дома, расположении коммуникаций (систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации и прочее), что даст возможность определить размер обязательных взносов.

Ожидается автоматизация процесса приема обращений от населения с контролем сроков исполнения работ «в режиме реального времени» и обеспечением прозрачности хода работы по каждой заявке. Предлагается улучшение работы единого расчетного центра по приему и учету платежей от населения, обеспечение перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги, раскрытие информации о работе ТЧСЖ и управляющих организаций, оценка эффективности и качества работ каждого исполнителя контролирующим органом в жилищной сфере и самими жителями.