Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» закончилась со счётом 2:1.





Уже на 7-й минуте южноамериканцы вышли вперед — Эдинсон Кавани переправил головой навесную передачу от Луиса Суареса. На 55-й минуте Пепе восстановил паритет после розыгрыша углового, однако на 62-й Кавани оформил дубль после ошибки того же Пепе.

Эдинсон Кавани был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Уругвая в ¼ финала встретится с командой Франции. Игра состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

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