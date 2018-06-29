«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты сладкой выпечки с летними фруктами и ягодами.

Творожный пирог с абрикосами





В сезон душистых абрикосов нужно обязательно испечь этот пирог. У него тонкое тесто, плотный слой творожного крема, а сверху — сладкие абрикосы, которые дарят свой аромат всему пирогу. Такой пирог понравится даже тем, кто не особенно любит творог: у начинки сливочный нежный вкус, напоминающий чизкейк.

Малиновый торт-мусс





Если в такую жару совсем не хочется стоять у разогретой духовки, на помощь приходит рецепт воздушного малинового торта, который не нуждается в выпечке. Этот торт состоит из трех частей: основы из песочного печенья, малинового ганаша и мусса из малины и сливочного сыра. Получается очень вкусно и празднично.

Чизкейк из каймачной сузьмы





Еще один торт, который не нужно выпекать, — это чизкейк с малиной. Вместо сливочного сыра в этом рецепте используется каймачная сузьма, которая удивительно хорошо подходит для чизкейка. Главное — чтобы она была не кислой. Готовый торт выглядит очень ярко, его можно подать на стол не только в будние дни, но и на праздники.

Американский вишневый пирог





С вишней можно приготовить очень вкусный пирог, в котором будет много начинки. С этим рецептом справятся все, в приготовлении такого пирога нет ничего сложного. Кислинка вишни выгодно оттеняет сладость теста, а румяная корочка вызывает аппетит. Подавать такой пирог можно с мороженым, будет еще вкуснее.

Вишневый пирог с маком





Этот пирог удивит родных и близких тем, что он состоит из нескольких слоев: тесто, маковая прослойка, вишни и сливочный крем. Вишня и мак очень хорошо сочетаются, а сливочная заливка придает всему пирогу сладость и нежность. Этот пирог нужно подавать охлажденным.

Кекс с абрикосами от Марты Стюарт





Кекс по этому рецепту получается высоким, пышным и очень мягким. Приготовить его очень легко, с этим справятся даже те, кто не имеют особого опыта в выпечке. Прежде чем подавать кекс к столу, его нужно остудить, а при подаче можно украсить шариком ванильного мороженого.

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