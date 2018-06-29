Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0.

На 51-й минуте Аднан Янузай получил на правом фланге мяч от Юри Тилеманса, раскачал Дэнни Роуза и отправил снаряд в дальний угол ворот англичан.

Сборная Бельгии набрала девять баллов и вышла в плей-офф чемпионата мира-2018 с первого места в группе G, Англия (6) стала второй. В параллельном матче сборная Туниса победила Панаму (1:2, видео).

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Расписание всех матчей

В четвертьфинале встретятся победители матчей 1/8 финала, которые состоятся в один день.

30 июня

Франция — Аргентина (19:00)

Уругвай — Португалия (23:00)

1 июля

Испания — Россия (19:00)

Хорватия — Дания (23:00)

2 июля

Бразилия — Мексика (19:00)

Бельгия — Япония (23:00)

3 июля