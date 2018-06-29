Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0.

На 51-й минуте Аднан Янузай получил на правом фланге мяч от Юри Тилеманса, раскачал Дэнни Роуза и отправил снаряд в дальний угол ворот англичан.

Сборная Бельгии набрала девять баллов и вышла в плей-офф чемпионата мира-2018 с первого места в группе G, Англия (6) стала второй. В параллельном матче сборная Туниса победила Панаму (1:2, видео).

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Расписание всех матчей

В четвертьфинале встретятся победители матчей 1/8 финала, которые состоятся в один день.

30 июня

  • Франция — Аргентина (19:00)
  • Уругвай — Португалия (23:00)

1 июля

  • Испания — Россия (19:00)
  • Хорватия — Дания (23:00)

2 июля

  • Бразилия — Мексика (19:00)
  • Бельгия — Япония (23:00)

3 июля

  • Швеция — Швейцария (19:00)
  • Колумбия — Англия (23:00)