Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча в Калининграде завершилась со счётом 1:0.
На 51-й минуте Аднан Янузай получил на правом фланге мяч от Юри Тилеманса, раскачал Дэнни Роуза и отправил снаряд в дальний угол ворот англичан.
Сборная Бельгии набрала девять баллов и вышла в плей-офф чемпионата мира-2018 с первого места в группе G, Англия (6) стала второй. В параллельном матче сборная Туниса победила Панаму (1:2, видео).
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Расписание всех матчей
В четвертьфинале встретятся победители матчей 1/8 финала, которые состоятся в один день.
30 июня
- Франция — Аргентина (19:00)
- Уругвай — Португалия (23:00)
1 июля
- Испания — Россия (19:00)
- Хорватия — Дания (23:00)
2 июля
- Бразилия — Мексика (19:00)
- Бельгия — Япония (23:00)
3 июля
- Швеция — Швейцария (19:00)
- Колумбия — Англия (23:00)