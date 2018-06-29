Шавкат Мирзиёев во дворце культуры Студенческого городка ознакомился с проектами социально-экономического развития Алмазарского района, сообщила пресс-служба главы государства.





Состоялась презентация проекта по строительству нового центра района — Olmazor city. На массиве, который будет занимать более 24 га между улицей Янги Олмазор и Малой кольцевой дорогой, планируется строительство административных зданий, многоквартирного жилья, бизнес-центра, гостиницы и аллеи, образовательных и медицинских учреждений.

Глава государства одобрил проект.





Он дал указания по работе с молодежью, развитию промышленности и созданию новых рабочих мест. Президент выделил необходимость инвентаризации неиспользуемых зданий в районе, привлечения зарубежных инвестиций и технологий.