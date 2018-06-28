В школах и медицинских учреждениях Узбекистана ощущается острая нехватка специалистов. Об этом на 15-м пленарном заседании Олий Мажлиса в четверг заявил председатель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев.
Каждый месяц региональные комиссии в составе сенаторов и депутатов посещают по 14 районов в стране. По итогам изучения школ в районах обнаружена нехватка педагогов по русскому языку, математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, правоведению и другим важным предметам.
В общеобразовательных школах Узбекистана, вопреки требованиям законодательства, работают 66,6 тысячи преподавателей со средним специальным образованием. При этом в некоторых случаях подразделения Министерства народного образования создают искусственные преграды для учителей, желающих получить высшее образование.
Он привел такой пример. Жительница Шахриханского района Андижанской области Ахунова обратилась в Сенат по причине безосновательного отказа в поступлении на специальное заочное отделение Андижанского государственного университета. В ходе изучения выяснилось, что областное управление народного образования намеренно дало университету неверную информацию о кандидатуре Ахуновой, из-за чего она не была принята на обучение. После вмешательства Сената ее приняли.
Практически в каждом районе требуются по 150−200 врачей узкой и общей специальности, отметил Нигматилла Юлдашев.
Он выразил обеспокоенность высоким уровнем материнской и детской смертности. С начала года скончались 59 матерей и 2706 детей. Число материнских смертей выросло, особенно в Сурхандарьинской, Джизакской, Хорезмской, Ташкентской областях, Каракалпакстане и Ташкенте. Вызывает тревогу увеличение детской смертности в Кашкадарье — на 31 и Сурхандарье — на 52, сказал председатель Сената.
Нигматилла Юлдашев отметил, что по разным причинам не в полной мере обеспечивается медицинский осмотр граждан, в течение долгого времени пребывавших за рубежом. В первом квартале текущего года в ходе медосмотров у 162 таких граждан был выявлен ВИЧ, у 105 — туберкулез, у 48 — кожно-венерические и у 6284 — другие заболевания.
«Кто даст гарантии, что у других граждан, не прошедших обследование, не будут обнаружены такие заболевания?» — задался вопросом сенатор.
Khurshid Saitazizov
По поводу здравоохранения много чего можно сказать….. Врач по собственной инициативе подает документы на стажировку в Гарвардский Универститет и получает там грант на год ( следует отметить, что данный грант получает только 1 человек со всего мира в год, помимо этого место где будет проходить стажировка является лучшей клиной в мире по данному направлению). При обращении в руководству клиники ему дают указание на увольнение, по причине что это его собственное желание ехать на стажировку и не важнл что специалист хочет продолжить работу у себя на Родине, там где работает. При обращении в министерство здравоохранения- специалист получает письменное указание руководству о сохранении места работы на период стажировки зарубежом, но и это не является аргументом. специалиста вынуждают и увольняют. При обращении в виртуальную приемную получает ответ через 2 месяца (при сроке ответа на обращение 15дней) со стороны министерства здравоохранения о том что данная стажировка является собсивенной инициативой специалиста и руководство имеет право уволить если это не в их интересах.
Т.е. если кто то хочет поехать учиться зарубеж по собственной инициативе работая в гос учреждении, но после окончания планирует вернуться на Родину и продолжить работать, должен уехать безработным и нет никаких гарантий что по возвращении он будет снова принят на работу.
Так о чем же говорят и что хотят верха, когда здесь просто так увольняют без гарантий на восстановление в должности?
Кто после этого захочет вернуться или кто захочет потерять свое место?
Вот откуда утечка кадров, вот откуда малограмотность специалистов.