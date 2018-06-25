ГУВД Ташкента сообщило о закрытии для движения автотранспорта ряда столичных улиц в связи с проведением ремонтных работ.

С 24 июня до окончания работ по замене труб холодного водоснабжения закрыт участок улицы Фаргона йули от ул. Нукусской (начало путепровода) до ул. Талимарджан. Движение в обратном направлении остается открытым. Ремонтные работы, как ожидается, завершатся примерно через месяц. Объезд организован по ул. Мехржон. С утра понедельника в этом районе наблюдаются заторы.

В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Бунёдкор с Малой кольцевой с 25 июня будет закрыт участок ул. Бунёдкор от ул. Мукими до 2-го проезда Катартал. Объезд организован по улицам 2-й проезд Катартал, 4-й проезд Домбрабад, Чиланзарская, Катартал и Малой кольцевой.

С 23 июня до окончания строительных работ закрыт участок ул. Эльбека от ул. Авиасозлар (ориентир — УКД ОВД Яшнабадского района) до ул. Алимкентской (ориентир — станция метро «Дустлик»). Закрытие улицы связано со строительством линии метрополитена. По ул. Алимкентской организовано двустороннее движение автотранспорта. Движение автобусов маршрутов 15, 22, 49, 54, 72 и 148 организовано в объезд закрытого участка.