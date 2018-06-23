Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 июня подписал постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, и профилактике внутрибольничных инфекций.

В документе отмечается ряд проблем в этой сфере, а именно недостатки в лечебно-профилактических учреждениях в профилактике инфекций, передающихся через кровь, нехватка медицинских инструментов и расходных материалов, проблемы с бесперебойным обеспечением медучреждений электроэнергией и чистой питьевой водой, особенно в отдаленных районах, устаревшие подходы к организации стерилизационных мероприятий.

Подчеркивается недостаточный охват стационарным лечением ВИЧ-инфицированных в регионах Узбекистана, слабая материально-техническая база региональных центров по борьбе со СПИДом и межрайонных лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции.

Постановлением предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы о деятельности лечебно-профилактических учреждений, усиление эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции и профилактикой внутрибольничных инфекций, поэтапное внедрение государственно-частного партнерства в государственных медицинских учреждениях путем передачи функций по стерилизации медицинских инструментов и утилизации медицинских отходов в частные структуры.

Постепенно будут увеличен размер бюджетных ассигнований для бесперебойного обеспечения лечебно-профилактических учреждений тест-системами и антиретровирусными препаратами, а также стабильного финансирования мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.

Намечено широко внедрять инновационные подходы к лечению ВИЧ-инфекции и профилактике внутрибольничных инфекций, наладить комплексную медико-психологическую поддержку ВИЧ-инфицированных, повысить уровень профессиональных знаний медработников и усилить их социальную защиту, а также оснастить центры по борьбе со СПИДом и межрайонные лаборатории современным оборудованием.

Государственно-частное партнерство в сфере стерилизации медицинских инструментов и утилизации медицинских отходов первоначально будет внедрено в виде пилотных проектов в первичном звене здравоохранения, а затем распространено во всех регионах страны.

Лечебно-профилактические учреждения, в том числе отделения стерилизации и операционные блоки будут включены в государственные программы развития регионов для первоочередного бесперебойного обеспечения водо-, газо- и электроснабжения.

Предусмотрено увеличение охвата стационарным лечением ВИЧ-инфицированных в регионах, а также полное и своевременное обеспечение лечебно-профилактических учреждений многоразовыми и одноразовыми медицинскими инструментами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами.

Как сообщил в интервью программе «Ахборот 24» директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Нурмат Атабеков, в этом году в Узбекистане будет впервые внедрена диагностика давности ВИЧ-инфекции, что позволит определять, когда могло произойти заражение.

МВД поручено разработать комплекс мер по совершенствованию системы эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции и внутрибольничных инфекций в учреждениях по исполнению наказания, а также медицинских учреждениях органов внутренних дел.