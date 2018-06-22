Новый министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов пригласил граждан поделиться предложениями по решению проблем в системе школьного образования.
Все заинтересованные лица могут принять участие в выработке предложений для включения в разрабатываемую «дорожную карту» по совершенствованию системы образования в Узбекистане. Для этого нужно воспользоваться онлайн-формой (предложения можно направить и с указанием своих персональных данных, и анонимно).
На состоявшихся накануне совещаниях с участием руководства страны поставлены задачи по кардинальному реформированию системы Министерства народного образования, улучшению качества обучения, повышению престижа учителей в обществе, улучшению состояния школ и усилению общественного контроля.
Bekzod Tursumetov
Школы не должны разделяться на престижные и не престижные, на хорошие и плохие! Все школы должны отвечать требованиям настоящего времени! Скорее всего есть учителя компетентные и случайные! Обучение должно проводиться по единому стандарту, а дополнительные знания нужно давать исходя от способности ученика. Нужно провести анализ почему некоторые школы относят к слабым. Необходимо исключить протекционизм при подборе учителей на работу!