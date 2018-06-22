ГУВД Ташкента начало внедрение мобильных устройств, с помощью которых можно осуществлять идентификацию личности граждан. Ожидается, что с августа практика доставления граждан в подразделение внутренних дел для установления личности будет прекращена. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель начальника ГУВД — начальник службы по охране общественного порядка Азизхон Умархонов.

«Многие жители жаловались на доставление в участок для установления личности. Теперь такого не будет. Мы уже начали оснащать инспекторов профилактики специальными мобильными устройствами, которые разработаны национальной компанией. Система работает во внутренней сети, где находятся данные о гражданах и регистрационные номера транспортных средств», — отметил он.

«Через установленные GPS-трекеры можно следить за тем, чтобы инспектор нес службу только в пределах определенной территории. Есть кнопка SOS для вызова дополнительных сил на место происшествия. Кроме того, установлен мессенджер Minor — аналог Telegram, который поможет сотрудникам отправлять фотографии, аудио или видеофайлы с места ЧП, а также уведомлять весь личный состав при срочных ориентировках», — рассказал Азизхон Умархонов.

Система включает в себя мобильную версию базы данных о гражданах и программу интеллектуального распознавания лица. С их помощью можно проверить, состоит ли человек на учете, находится ли он в розыске. «По номеру машины мы сможем узнать, кто является владельцем автомобиля и другую информацию», — отметил он.

К настоящему времени такие устройства получили 15 инспекторов профилактики в Алмазарском районе, остальные инспекторы будут обеспечены техникой до конца июля, сообщил замначальника ГУВД.

Он отметил, что поскольку внедряемая система является новой, может потребоваться некоторое время для ее апробации.

Кроме того, ГУВД работает над системой по определению адреса позвонившего, по которому смогут определить координаты происшествия.

«На электронной карте будет видно, откуда поступил звонок. Мы не будем спрашивать „где вы?“, мы будем говорить „что случилось?“. Это упростит и ускорит нашу работу — позвонившему не нужно будет уточнять местоположение самому», — подчеркнул он.

Опыт Ташкента по использованию информационных технологий в органах внутренних дел будет поэтапно распространен на все области Узбекистана, сказал Азизхон Умархонов.