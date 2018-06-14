«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты снеков, которыми можно похрустеть за просмотром матчей Чемпионата мира по футболу.

Запеченный пряный нут





Горох, запеченный в духовке с ароматными специями, — отличная замена сухарикам или чипсам. Он получается хрустящим, вкусным и полезным, а приготовить его не очень сложно. В этом рецепте можно использовать любимые специи.

Попкорн из курицы





Эту интересную закуску нужно готовить в духовке. Небольшие кусочки курицы, запеченные со специями, в хрустящей корочке из овсянки будут нежными и сочными. Легкий снек подойдет для вечернего просмотра футбольного матча.

Гриссини





Гриссини — это хлебные палочки по-итальянски. К этому рецепту можно добавить любимые специи, семечки льна или кунжут, чтобы разнообразить вкус палочек. Гриссини — отличная закуска, которая с успехом заменит сухарики с ароматизаторами.

Попкорн





Чтобы приготовить пакет попкорна, нужна только микроволновка и пять минут свободного времени. Кукуруза для этого снека продается на базаре, а если поэкспериментировать, можно приготовить карамельный, шоколадный и другие виды попкорна.

Яблочные чипсы





Кисло-сладкие и полезные снеки можно приготовить всего за 20 минут в микроволновой печи. Хрустящие яблочные чипсы понравятся даже тем, кто сидит на диете, — в них минимум калорий, а вкус приятно удивит.

Картофельные чипсы





Еще один рецепт, для которого понадобится микроволновая печь. Чипсы из картофеля получатся тонкими, хрустящими и совсем не жирными. Приготовить эти натуральные на 100% чипсы очень просто, а результат порадует всех болельщиков из семьи.

Сырное печенье





С таким печеньем просмотр матчей любимой команды станет еще интереснее. Печенье получится хрустящим, золотистым и ароматным. По желанию для остроты можно добавить больше или меньше красного перца.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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