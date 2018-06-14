Международный деловой центр (МДЦ) Tashkent City является наиболее масштабным градостроительным проектом, который реализуется в Узбекистане за последние десятилетия.

Проект включает в себя строительство современных бизнес-центров, гостиниц, гипермаркетов, развлекательных центров, пешеходных зон и создание высотных и комфортабельных жилых зданий, не имеющих аналогов в Ташкенте. Все сооружения проекта объединены единым архитектурным дизайном, функционально связанным и взаимодополняющим, а также гармонируют с традициями узбекской архитектуры.





Ключевой задачей этого проекта является создание архитектурного комплекса в центре Ташкента, реализуемого путем внедрения новейших тенденций в мировой архитектуре и применения экологичных и энергосберегающих интеллектуальных технологий. Основной целью проекта является создание привлекательной и комфортной среды для инвесторов, которая способствует развитию динамично развивающегося бизнес-центра Узбекистана на территории МДЦ Tashkent City.

Сегодня администрация МДЦ Tashkent City решила приоткрыть занавес и рассказать о Лоте №1, инвестором которого является ИП ООО High Land City. В его рамках планируется строительство нового, современного жилого комплекса, расположенного на территории МДЦ Tashkent City рядом с парком, Национальным академическим драматическим театром и торговыми центрами.





Комфорт здесь начинается уже с визуального оформления: фасад зданий был спроектирован известным турецким архитектурным бюро Ozguven. Жилой комплекс включает в себя игровую развивающую площадку для детей. Для машин предназначен подземный паркинг.

Следующая ступень комфорта — жилые пространства. Этот лот состоит из 12 жилых домов, включающих в себя около 1200 квартир. Основным облицовочным материалом является известняк, который используется на углах, главных входах и уровнях крыши высотных зданий.





Квартиры и пентхаусы обеспечены полным для своего класса набором систем комфорта. Здесь и центральная система вентиляции и кондиционирования, и собственная бойлерная, и фильтрация воды до уровня питьевой.

В некоторых частях здания также используются вертикальные алюминиевые панели и алюминиевые навесные стены для создания динамического эффекта. Поскольку все высотные здания являются жилыми домами, все они имеют балконы, на которых предусмотрены стеклянные балюстрады. Первые два этажа блоков используются в качестве торговых площадей.





На сегодняшний день совместно с компанией Ozguven организована рабочая группа, которая находится непосредственно на строительной площадке. Близятся к завершению земляные работы административного здания и начата заливка фундамента, параллельно ведутся работы по устройству котлована. На объекте задействованы высококвалифицированные архитекторы, строители, инженеры и другие специалисты. На участке работает более 45 единиц строительной техники.

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