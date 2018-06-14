13 июня исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев принял участие в блиц-опросе на заседании Международного пресс-клуба. Он рассказал, как отошел от бизнеса, какой видит команду хокимията и будущий облик Ташкента.

По словам Джахонгира Артыкходжаева, после назначения на должность исполняющего обязанности хокима он отошел от бизнеса, но у него есть желание превратить хокимият в структуру, которая будет не только обслуживать, но и приносить прибыль.

Он подчеркнул, что у таких компаний, как Akfa, Artel и Imzo не будет исключительных привилегий на рынке Узбекистана. «Если продукция будет качественной и конкурентоспособной, то, конечно, она будет применима», — отметил он.

По словам и.о. хокима, предпринимательскую деятельность он начинал с кооперативов — с открытия парикмахерской и мастерской по ремонту обуви.

Главным наставником Джахонгир Артыкходжаев считает опыт народа. Он добавил, что его хобби — служить народу и приносить пользу людям.

Говоря о том, какие люди должны быть в команде хокима, глава столичной администрации отметил, что ему нужны люди, которые умеют не только давать советы, но и воплощать эти идеи в жизнь.

«Когда пришел в хокимият, я понял, что у нас много советчиков. Все хотят дать какой-то совет. Но мне нужны люди, которые будут работать над предложенными идеями и реализовывать их», — подчеркнул он.

Градоначальник ответил также на вопрос о том, с чего он начал, приступив к новым обязанностям. «В первую очередь нужно было понять систему, как она работает. И я понял, что бизнес и хокимият — это совершенно разные структуры», — отметил Джахонгир Артыкходаев.

Последняя книга, которую прочитал и. о. хокима, — My Vision («Мое видение») шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума.

В кабинете у градоначальника висит портрет президента Шавката Мирзиёева, а дома — портрет семьи.

Он считает богатыми тех людей, которые приносят пользу не только семье и близким людям, но и окружающим: «Человек, думающий только о себе, сколько ни было бы у него денег, беден».

Джахонгир Артыкходжаев считает интернет неотъемлемой частью его жизни. Он старается как можно больше времени уделять семье — по возвращении домой — с 1:00 до 7:00 и в выходные дни.

Были озвучены и проблемы. По словам Джахонгира Артыкходжаева, их не 10, а 10 тысяч. Основные из них — отсутствие генерального плана и краткосрочной и долгосрочной стратегии. Неясно, по его мнению, как будет выглядеть столица через 5, 10, 20 лет, «что является огромной проблемой». «Надо все поднимать с нуля», — заявил хоким.

Было подвергнуто критике распределение спорткомплексов в районах.

«Например, на один район с численностью населения в 200 тысяч человек приходится 10 спорткомплексов, в то время как в другом районе на 300 тысяч населения приходится всего лишь три спорткомплекса. Похожих проблем в городе очень много, и мы сейчас как раз их решаем. Для этого необходима работа всей команды, а не только одного хокима», — заключил Джахонгир Артыкходжаев.