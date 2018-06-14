«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из девяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на праздничных выходных 15−17 июня.

Кинопремьеры 15, 16 и 17 июня

В Ташкенте проходят три премьеры фильмов: мультфильм «Суперсемейка 2», фантастический фильм «Мир будущего» и комедия «Аферисты поневоле».

Продолжаются показы фильмов: «От семьи не убежишь», «Псы под прикрытием», «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», «Два хвоста».

Спектакль в театре Ilkhom 15, 16 и 17 июня

С 15 по 19 июня в театре Ilkhom пройдут гастроли Республиканского немецкого драматического театра, в репертуаре которого — лучшие образцы мировой классики, а также пьесы современных авторов.

Открытие Central Park 15 июня

15 июня в 11:00 в Ташкенте состоится открытие Central Park — Центрального парка имени Мирзо-Улугбека (бывший парк Тельмана). В обновленном парке две зоны — спокойная для прогулок и отдыха и развлекательная с новыми аттракционами от европейских производителей.

Прямые трансляции Чемпионата мира по футболу 15 июня

В честь Чемпионата мира по футболу рестораны, бары и кафе столицы приглашают посетителей на прямые трансляции. Подборка «Где смотреть матчи ЧМ-2018» — на Afisha.uz.

Фестиваль «Чимганское эхо» 15, 16 и 17 июня

С 15 по 17 июня в оздоровительном центре «Чимган оромгохи» пройдет Эколого-туристический фестиваль «Чимганское эхо 2018». В программе фестиваля: конкурс туристско-авторской песни, спортивные соревнования и экологическая акция «Мы — за чистый Чимган».

Открытие батутного центра «Галактика» 15 июня

15 июня в 9:00 откроется самый большой батутный центр в Узбекистане «Галактика», в котором установлены 88 батутов.

Детская программа в Vega Centre 16 и 17 июня

ТРЦ Vega Centre приглашает детей на развлекательную программу, где ребята смогут поиграть с аниматорами в образе Тора, Капитана Америки, Бэтмена, Супермена и других.

Творческие мастер-классы 16 и 17 июня

Ресторан «Путешественник» приглашает ребят на творческие мастер-классы, где дети смогут смастерить летние аксессуары, сделать разноцветный спиннер, а также испечь шоколадный торт.

Тренировка в Экопарке 17 июня

В Экопарке пройдет спортивная тренировка для желающих в формате HIIT от команды BeFit. Проведет мероприятие тренер Евгения Ефимова.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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