С 20 по 26 июня в четырех городах Ферганской долины — Намангане, Андижане, Фергане и Коканде пройдут концерты Open Air-Oltin Vodiy, сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Проект предполагает путешествие по красивейшим городам долины, где зрителей будут радовать своим искусством Национальный симфонический оркестр Узбекистана, известные певцы и музыканты во главе с дирижером Алибеком Кабдурахмановым.

Местом проведения концертов выбраны центральные площади у современных театров и древних архитектурных памятников. В Намангане — на площади перед областным театром музыкальной драмы и комедии им. Навои, в Андижане — в сквере «Андижанский Регистан», в Фергане — на площади перед Театрально-концертным дворцом им. И. Каримова и в Коканде — на площади перед дворцом Худояр-хана. Здесь будут сооружены летние концертные залы, рассчитанные на 1500 посадочных мест. Сцены будут снабжены большими экранами и необходимым световым оборудованием, декорированы в соответствии с тематикой вечера.

В программе будет звучать музыка Петра Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», Моцарта из оперы «Волшебная флейта», «Умид» Энмарка Салихова, саундтреки к популярным кинофильмам «Махаллада дув-дув гап», «Мафтунингман», «Дуэль под чинарой», попурри из турецких сериалов («Великолепный век», «Тойгар», «Ичерде»), песни из репертуаров Батыра Закирова и Муслима Магомаева, песня Рамазанова «Наманганские яблоки», народные танцы — андижанская полька и хорезмский лязги и многое другое.

Своим творчеством порадуют Исмаил Джалилов, Хуршид Иногамов, Ширин Маматова, Акылбек Пиязов, Дамир Рахмонов, Милена Мадмусаева, Алымбай Каримбаев, Абдулла Ширинов и группа Grand Voice.