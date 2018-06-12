На рынке гаджетов Узбекистана появляется новый крупный игрок. Meizu — один из наиболее популярных в мире производителей смартфонов из Китая, открывает официальное представительство в Ташкенте.

Все больше мировых компаний видят наш регион интересным и многообещающим и приходят в Узбекистан. Для покупателей это предоставляет возможность выбрать оптимальный для себя вариант из десятков представленных. И у Meizu есть более чем достаточно аргументов, чтобы потребители сделали выбор в его пользу.

Смартфоны давно перестали быть средством одной только телефонной связи — сейчас это настоящие «умные» комплексы для ведения работы, личной переписки и развлечений в любой обстановке. Поэтому, если раньше при выборе аппарата покупатель ориентировался лишь на качество связи, то теперь главный критерий при выборе — удобство и производительность. И здесь Meizu есть чем удивить.





Операционная система Flyme, предустанавливаемая в каждый смартфон компании, основана на всем известном Android, но давно обошла своего «родителя» по многим параметрам.

Максимальное удобство является одной из основных ценностей Meizu, поэтому интерфейс интуитивно понятен, а содержимое выполнено максимально изящно и прямолинейно. В нем нет лишних подменю и десятков страниц микронастроек, все необходимое можно сделать всего парой слайдов и тапов. Это достигается при помощи специального интеллектуального движка One Mind, который самостоятельно отслеживает решения и предпочтения пользователя и адаптируется под них, с каждым днем становясь все более удобным для него.





Еще одно интересное технологичное решение в смартфонах Meizu — функциональная кнопка mBack. С ней пользователь может забыть о неудобном расположении привычных кнопок Back (Назад) и Home (Домой), потому что mBack совмещает в себе обе кнопки и даже больше. Тап по кнопке (касание сенсора) выполняет функцию Back, а нажатие на нее заменяет функцию Home. Кроме того, если зажать mBack, смартфон можно заблокировать (выключив экран) или снять с блокировки, так как в кнопку встроен сканер отпечатков пальцев.





Развитие аудиотехнологий — приоритет компании с начала существования. Смартфоны Meizu всегда ценились пользователями за отличный звук, который достигается благодаря использованию качественных музыкальных компонентов. К примеру, в Pro серии установлен независимый цифровой аналоговый преобразователь для расширения динамического диапазона и уменьшения искажений звука.

Meizu наметила серьезные планы по освоению рынка Узбекистана. Уже сегодня начинается продажа отдельных моделей через крупные республиканские торговые сети электроники. Компания решила вести в Узбекистане особую ценовую политику — официальные лицензированные гаджеты будут доступны по специальным низким ценам, при этом предлагая сервисное обслуживание и гарантии.





В ближайших намерениях у бренда — открытие фирменных магазинов и старт продаж своих флагманских моделей.

Купить сбалансированные устройства Meizu по привлекательной цене можно в столичном техно-центре «Малика» (магазин A34 Radius Mobile), сети магазинов MEDIAPARK, Arba.uz, Mobile zone и Olcha.uz. Также на данный момент смартфоны Meizu доступны в Самарканде, Фергане, Андижане, Намангане, Ургенче, Нукусе и Джизаке. На очереди и остальные города республики.

Следить за новостями бренда можно на официальных страницах Meizu Uzbekistan в социальных сетях.

Смартфоны Meizu — для всех, для каждого.

Сайт: meizustore.uz

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