Футбольная школа Junior завершила длительные переговоры и подписала договор о сотрудничестве с одним из наиболее престижных футбольных клубов мира — «Барселоной». Уже в августе 2018 года первая группа детей отправится на тренировочные сборы в Барселону.

Участники программы пройдут курс тренировок на Joan Gamper — официальной базе ФК «Барселона». Здесь тренируются футбольные кумиры современности: Лионель Месси, Луис Суарес, Филиппе Коутиньо.





Резиденция клуба станет домом для воспитанников футбольной школы Junior на протяжении всего пребывания. Юных футболистов ожидает насыщенный график: знакомство с тренерским составом клуба, двухразовые тренировки, контрольные игры и культурная программа. В сборах примут участие дети в возрасте от 6 до 15 лет.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+99871) 200−20−27

Сайт: fsjunior.com

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