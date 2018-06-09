На высокогорном перевале Камчик в результате схода селевого потока были смыты два автомобиля, два человека пострадали, сообщили «Газете.uz» в Министерстве чрезвычайных ситуаций Узбекистана.

Спасатели поисково-спасательного отряда «Камчик» после оказания первой помощи отправили двух пострадавших в Ангренскую городскую центральную поликлинику, остальных четырех пассажиров, также находившихся в машинах, — в медучреждение «Булак», отмечается в сообщении МЧС.

Из-за потока шириной 80 м, длиной 300 м, высотой 0,5 м и объемом 12 тысяч кубометров были эвакуированы четыре автобуса Isuzu, два грузовика MAN и четыре легковых автомобиля.

Инцидент произошел на 225,5-м км автомагистрали «Гулистан-Бука-Ангрен-Коканд-Андижан-Ош» в 21:05 в пятницу. Движение на перевале было закрыто в 22:20 и возобновлено в 8:00 в субботу. В настоящее время на данном участке наблюдается затор, пишут свидетели в соцсетях.

Для устранения последствий стихийного бедствия привлечены 350 спасателей и 74 единицы техники.