В Ташкенте в рамках реконструкции территории международного аэропорта снесено старое здание аэровокзала, построенное в 1956 году.





Первоначальный вид здания. Фото: Альбом «Зодчество Узбекистана» / Tashkent Retrospective.

Здание было построено по проекту архитекторов М. Кондаковой и И. Мерпорта, который также проектировал здание гостиницы «Узбекистан» (в соавторстве с Л. Ершовой) и многие другие объекты.





Здание аэровокзала за несколько дней до сноса. Фото: Евгений Выгорницкий.

До недавнего времени в здании, считавшемся памятником архитектуры, размещались транзитный зал и кабинеты предполетной подготовки экипажей.

Напомним, в ближайшее время ожидается открытие нового аэровокзального комплекса, построенного рядом со снесенным зданием на месте старого терминала местных линий.