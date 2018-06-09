В Ташкенте в рамках реконструкции территории международного аэропорта снесено старое здание аэровокзала, построенное в 1956 году.
Первоначальный вид здания. Фото: Альбом «Зодчество Узбекистана» / Tashkent Retrospective.
Здание было построено по проекту архитекторов М. Кондаковой и И. Мерпорта, который также проектировал здание гостиницы «Узбекистан» (в соавторстве с Л. Ершовой) и многие другие объекты.
Здание аэровокзала за несколько дней до сноса. Фото: Евгений Выгорницкий.
До недавнего времени в здании, считавшемся памятником архитектуры, размещались транзитный зал и кабинеты предполетной подготовки экипажей.
Напомним, в ближайшее время ожидается открытие нового аэровокзального комплекса, построенного рядом со снесенным зданием на месте старого терминала местных линий.
Artem Is
Ждем новое ультра-прогрессивное здание, выполненное в стиле “бело-синий“ алюкобонд:)
Алексей Кабанцов
Все как всегда! А на месте исторического здания будет построена безликая коробка из стеклянных и алюминиевых панелей! Даже возмутиться никто не успел — новость по свершившемуся факту.