Министерство юстиции 8 июня заключили меморандум о взаимопонимании с Агентством США по международному развитию (USAID), предусматривающий сотрудничество в области укрепления верховенства закона в Узбекистане. Документ подписали заместитель администратора USAID Хавьер Пьедра и министр юстиции Русланбек Давлетов.

Как сообщила пресс-служба Минюста, меморандум предусматривает поддержку реформирования судебно-правовой системы Узбекистана в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах.

В соответствии с меморандумом, в течение трех лет планируется выделение до 12 млн долларов США на реализацию совместных проектов, финансируемых USAID, в рамках программ по обеспечению верховенства закона.

В частности, планируются разработка проектов новых законов и нормативно-правовых актов, поддержка профессионального развития юридических кадров, а также создания благоприятной правовой среды для развития организаций гражданского общества.

Министерство юстиции в настоящее время реализует ряд проектов, направленных на совершенствование деятельности органов и учреждений юстиции, c привлечением грантовых средств международных организаций и структур.

Кроме того, министерством подписаны соглашения о сотрудничестве в правовой сфере с государственными органами ряда стран.