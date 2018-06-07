Министерство народного образования Узбекистана признало проблемы и недостатки в создании учебников и учебно-методических комплексов общего среднего и среднего специального образования. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания Международного пресс-клуба 6 июня, посвященного подготовке к новому учебному году.
В учебниках и учебно-методических комплексах не уделяется должного внимания практическим и контрольным заданиям, теория отдалена от практики. Это приводит к неполному усвоению учащимися знаний по точным и естественных предметам и невозможности полноценно применять приобретенные знания в повседневной жизни, отметили специалисты.
Заявлено о необходимости пересмотреть требования технического регламента к созданию учебников и учебно-методических пособий, такие как шрифт, кегль, длина и количество слов, плотность, цвет бумаги, с учетом международного опыта.
«Нехватка квалифицированных специалистов в издательствах и типографиях при подготовке учебников и учебно-методических пособий к изданию, в частности, редакторов, переводчиков, корректоров и художников приводит к тому, что они выпускаются с орфографическими ошибками, иллюстрации и рисунки публикуются в не соответствующем современным требованиям виде», — говорится в сообщении.
Сейчас разрабатывается новый порядок создания учебников и учебно-методических пособий. Согласно ему учебники разрабатываются в течение месяца издательствами, а экспертизу будут проводить практикующие учителя. Доработанные на основе их заключений и предложений учебники пройдут годичную апробацию. По результатам экспериментальных работ прошедшие проверку учебники будут разрешены к издательству в типографиях.
Напомним, с 2006 года учащиеся общеобразовательных школ обеспечиваются учебниками и учебно-методической литературой по арендной системе.
Для учащихся 1-х классов учебники издаются каждый год, 2−4-х классов — один раз в два года и 5−9-х классов — один раз в четыре года.
В связи с переходом на 11-летнее образование для 10−11 классов были заново разработаны учебные планы по 12 общеобразовательным предметам. Для учащихся 10-х классов были изданы учебники 18 наименований на 7 языках в 9 миллионах экземплярах и доставлены на места.
Для 11-го класса создан оригинальный макет учебников 32 наименований по 20 предметам на 7 языках. Для 1−2-х классов учебно-методические комплексы 76 наименований были подготовлены к переизданию.
Для нового учебного года учебники будут изданы в 28 миллионах экземплярах.
В завершившемся учебном году многие школы столкнулись с нехваткой учебников. Учащиеся отдельных классов провели более половины учебного года без учебников.
Инна Залесская
Проблема вновь издаваемых учебников не всегда заключается в качестве бумаги и шрифта, уровень квалификации авторских коллективов нуждается в жестком контроле и обязательной ответственности за издаваемые учебники. После перлов ( например учебник по биологии “ скорпион -полезное домашнее насекомое“) понимаешь, что не корректор виноват. Учебники по истории явно преследуют сиюминутные настроения политиканов и далеки от объективности( перлы о колонизаторах в Средней Азии уже надоели). Указания заклеить рассказ Гайдара “ Горючий камень“ в учебнике для начального класса я не забуду никогда. А выбор комедии “ Бригадир“ вместо “Недоросля“ в программе по литературе вызывал ощущение вредительства. Перед тем как издавать учебники в 28 миллионах экземплярах, прочитайте их..
khayotjon gafurov
Дарсликларнинг қоғози сифатига эмас, балки мазмуни сифатига кўпроқ эътибор қаратадиган вақт етди. Ҳозир йилдан-йилга дарсликларнинг хажми кичиклашиб, харф ўлчами катталашмоқда. бундан ташқари, ёзувидан расми кўп.
Ada Mic Adele
А как вам ошибка в слове “вЫлЫсЫпедист“?
Учебник при попадении капли воды- плывут. Картинки не четкие.
алексей марунов
Посмотрите учебник “Истории Узбекистана“ за 10 класс, особенно тему про хлопковые дело (многие недобросовестные работники органов республики оказали содействие десантникам, присланным из центра), даже причина не указана возникновения этой юридической экспансии.
Отдельно хочу затронуть тему переводного экзамена по праву в 8-х классах. В билетах было два вопроса: один по теории курса, хотя далеко не все интересные темы включены. Но вторые вопросы были взяты из уголовного кодекса, то есть тематики старших классов! Самые бестолковые “побег из тюрьмы“, “хранение и обращение токсических веществ“, “похищение человека“. А ведь разрабатывала эти вопросы целая группа так называемых специалистов разного уровня.
Anvar Nazir
Инна Залесская. Что значит “перлы про колонизаторов надоели“??? Историю опять хотите приукрасить?)) Может ещё в учебники напишем что Абдулла Кадыри, Чулпан и Фитрат были справедливо репрессированы?? а Арал сам по себе высох и монокультуры хлопка не было, и “ узбекское дело“ было справедливым? Даже в советских учебниках Царскую Россию называли колонизатором. Я прошу gazeta.uz осторожнее публиковать подобные провокационные комменты. Великодержавный шовинизм стал одной из причин развала СССР и вновь продвигать его сейчас это опять разжечь костёр вражды уже в Узбекистане!
Нигора Артикова
Перепечатайте учебники УЗССР! И все станет на свое место. Самое лучшее образовани было при союзе. Даже сейчас некоторые учителя просят посмотреть ту или иную тему в старых учебниках. А сейчас мы вырастили детей безграмотных и нечитающих.
Muslim Ma'sud
необходимо пересмотреть учебники по истории. они переполнены историческими ошибками. также в этих учебниках больше внимания уделяется поверхностному описанию исторических событий, а не конкретным историческим данным. также, учитывая то, что история является самым политизированным предметом, я считаю необходимым указывать источники данных.
Инна Залесская
Для Анвара Назира — я имею ввиду очернение достижений советской власти — всеобщая грамотность, снятие паранджи с женщин Востока, индустриализация, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование и т.д, т.д, т.д Видят только одну сторону луны, а у неё их две.