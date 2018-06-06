Хоким Сергелийского района Нозим Хусанов, назначенный на эту должность в мае, заявил, что не хотел бы переносить действующий авторынок за черту Ташкента. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в среду.

Ранее была разработана концепция по переносу всех оптовых рынков столицы за город. Автомобильный рынок «Сергели» планировалось перевести в Юкоричирчикский район Ташкентской области, однако этот вариант все еще на рассмотрении, сообщил хоким.

«Рынок занимает очень большую территорию — 24 га. Для этого надо найти такую же территорию, обустроить ее, а потом перевести наших предпринимателей», — отметил он.

Нозим Хусанов выразил желание оставить авторынок на территории Сергелийского района, но переместить его в другое место. «Чтобы он не мешал транспортному потоку. Есть такие территории, которые граничат с Ташкентской областью вдоль Малой кольцевой дороги», — сказал он.

По словам хокима, авторынок приносит районному бюджету 11 млрд сумов в год. «Мне не хотелось бы эти поступления терять. Мы сейчас изучаем предложения, чтобы оставить этот рынок у нас на районе, но чтобы он также не мешал жителям», — подчеркнул он.

В Сергелийском районе на площади 5600 га функционируют 39 махаллей и проживают 207,1 тысяча жителей.