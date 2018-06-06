Хоким Сергелийского района Нозим Хусанов, назначенный на эту должность в мае, заявил, что не хотел бы переносить действующий авторынок за черту Ташкента. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в среду.
Ранее была разработана концепция по переносу всех оптовых рынков столицы за город. Автомобильный рынок «Сергели» планировалось перевести в Юкоричирчикский район Ташкентской области, однако этот вариант все еще на рассмотрении, сообщил хоким.
«Рынок занимает очень большую территорию — 24 га. Для этого надо найти такую же территорию, обустроить ее, а потом перевести наших предпринимателей», — отметил он.
Нозим Хусанов выразил желание оставить авторынок на территории Сергелийского района, но переместить его в другое место. «Чтобы он не мешал транспортному потоку. Есть такие территории, которые граничат с Ташкентской областью вдоль Малой кольцевой дороги», — сказал он.
По словам хокима, авторынок приносит районному бюджету 11 млрд сумов в год. «Мне не хотелось бы эти поступления терять. Мы сейчас изучаем предложения, чтобы оставить этот рынок у нас на районе, но чтобы он также не мешал жителям», — подчеркнул он.
В Сергелийском районе на площади 5600 га функционируют 39 махаллей и проживают 207,1 тысяча жителей.
Александр Дубовицкий
Выносить его надо в область. А поступления в бюджет.. Парк хороший постройте, а то только сносить горазды.
Slava Tyan
а я бы не хотел. не думаю что для водителей авто большая проблема проехать еще несколько км, в Таш. область.
Феликс Кадыров
Всё гораздо проще. Сделайте бесплатную стоянку внутри самого рынка, это значительно разгрузит близлежащие пространства. А еще лучше построить паралельно дороге мост. Кто едет дальше, не будет стоять в пробке.
Aziz Khujaev
Самый лучший вариант это создать большой зеленый парк. Озеленить деревьями чтоб давали тень. Все будут этому рады, а потомки будут благодарить. Нельзя все везде застраивать, нужны пространства для спокойного отдыха. Если застраивать домами или другими зданиями, то место превратится в гетто, никто от этого в перспективе не выиграет.
Виктор Неизвесный
Если ехать с Сергилей через массив Строителей слева и справо от дороги земли столько, что можно два авторынка построить! Альтернативный вариант-вынести его за новый квартал, который строится за массивом Сергили-5! Все остальные варианты приведут к траспортному коллапсу, который сейчас творится на основной дороге ведущей на Сергили.
Gren Kain
Если бы хокимият дал конкретные варианты по размещению, то может быть тогда была бы ситуация яснее, нежели сейчас, потому что никому не хочется, что бы у него под окном постоянно гудел рынок.
Помимо всего прочего, чаще замечаю, что постоянные пробки очень негативно сказываются на психологическое состояние водителей и те в свою очередь чаще выносят свой гнев на других водителей создавая конфликты и провоцируя аварийные ситуации.
В заключение хочу добавить, что постоянный поток автомобилей способствует усилению загазованности района. Понятно, что хоким не живет в Сергелях и не дышит этим воздухом, главное поступления в бюджет.
Fedor Sharapov
И куда эти 11 млрд сумов в год уходят из бюджета?
Я как сергелиец, считаю что рынок надо убирать за город! Рынкам вообще не место в цивилизованном обществе.
Doniyor Norkulov
интересно а хоким сам в выходные дни проезжает по этой улице вдоль авторынка? однозначно надо авторынок убирать! сергили это спальный район, а авторынок там не к селу и не к городу.
Jamol Jamolov
Вход и выход надо сделать со стороны кольцевой дороги, а вороты со стороны улицы Сергели надо закрыть, и не будет пробок
Timur Ahmedov
А Сергели 2 базар ни чего не приносил? убирайте машиный, пусть будет уроком, как людей лишать доступных продуктов и товаров.
Bekzod T.
Снести очень легко, а вот что-то создать, построить…
Aza Sad
Все равно рано или поздно перенести надо. В городе вообще не должны находиться рынки такого масштаба.
Akobir Asrarov
лучше думайте построить нормальный парк, не стыдно ли на таком большом районе нет нормального парка, а по столицу сколько парков построили последние годы.
Anatoly Tsoyi
Ну, а кто бы отказался от лишнего дохода? Вопрос заключается в том, что подобные рынки действительно не должны быть в черте города, который и так трещит по швам в спальных районах, а с учетом того, сколько в Сергелях строят новостроек, со временем ситуация будет только ухудшаться (на тех же дорогах).
У хокима, как мне кажется, было более чем достаточно времени предложить реальный вариант. А заявления типа “Я не хочу его отдавать“ это не конструктивное заявление с учетом предоставленного времени. Вон, хоким Ташкента за неделю предложил, как противодействовать незаконной вырубке леса, а тут месяцы проходят и все что мы слышим "“Я бы хотел оставить авторынок в районе, потому что мне бы не хотелось терять 11 млрд. поступлений!“
Более того Таш область нужно развивать. Каким образом он будет развиваться если даже заводы строят в черте города Ташкента? Выносить все нужно за город, чтобы в городе дышалось легче, чтобы город разгружать, чтобы люди переезжали в область в том числе!
Владимир Краснов
Наивные Вы люди, которые верят, что надо убрать автомобильный базар и построить на его месте парк. Уберут базар и будет плотная застройка многоэтажек. Так же переносить базар нужно на новое место с учетом большого количества вопросов. Это автомобильный базар и люди на него едут на автомобиле. А если автомобиль находится на ремонте, следовательно едешь на общественном транспорте. На данный момент большое количество общественного транспорта проходит мимо автомобильного базара, а как это будет на новом месте?
Марат Агзамович
Феликс, стоянка забита в выходные дни..
Ramil Suleyman
Почему бы не опубликовать варианты переноса в СМИ и решение принять на основании мнения граждан ведь все что делается финансируется из бюджета т.е налогоплательщиками. Может власти стоит наконец учитывать мнение налогоплательщиков а не руководствоваться мнением хокима?
Оксана Клименко
Заезд на машинный базар нужно сделать с другой стороны, запретить парковку у рынка по Новосергелийской улице. И проблема пробок будет решена. И Ярмарку нужно вернуть обратно в Сергели-3.
Дмитрий Тютин
Хоким был в Москве? Наверняка был. Видели там парковые зоны, скверики, парки? Пенсионеры газеты читают, мамочки с детьми днём, молодые люди вечером. Скамейки, тень, релакс в мегаполисе. Побродить среди деревьев, успокоить нервы. Опять же спортсмены-любители бегают. Скамейки в достаточном количестве и урны для мусора, уютные аллеи. Пожелание хокиму — в Сергелийском районе, в Спутнике, есть старый тенистый парк. Прежнее название, если не ошибаюсь, -50 лет ком. субботника. Один из прежних хокимов сдал его в аренду какому-то бизнесмену лет 15-20 назад. Тот огородил парк некрасивым забором из бетоноблока и всё. Закрыл парк и доступ к тени и прогулкам для простых граждан. Пару лет назад переднюю часть парка, малую по площади, открыли для посетителей детских атракционов. Спасибо за это, конечно. Но жителям нужен именно парк! С деревьями не только что высаженными, а тенистыми! У Сергелийцев нет парка! Это позор! Подарите жителям района этот парк, высадите на пустыре ещё один, а может два. По количеству жителей Сергели занимают либо первое либо второе место в городе, а выезжать на отдых с детьми вынуждены в другие районы. За это вам заслуженно все жители скажут “спасибо!“
Ivan Zastava
Самое оптимальное решение — убрать рынок автомобилей за город, а на старом месте оставить рынок автозапчастей. Тогда парковочных мест там на всех хватит.
Daston Dao
Авторынок однозначно вывести за город! причем дополнительно предлагаю в придачу к вновь построенному авторынку и небольшую круговую автотрассу или трек построить. когда покупаешь машину, чтобы ее протестировать приходится ездить по городу. а так я думаю и безопасно и лучше будет.
А на месте старого авторынка построить ЭКОБАЗАР, как на Чимгане. и места хватит, и парк рядом для горожан можно спокойно разбить. и инвесторам думаю интереснее будет проект. С этим и решится вопрос строительства старого базара.
Nodir Maksumov
Хоким не хочет отдавать базар, т.к. он приносит деньги в бюджет, сергелийцы не хотят оставлять базар, т.к. он загрязняет воздух и так далее — это все разговоры! Создайте инициативную группу и обратитесь с петицией к хокиму г. Ташкента. Он вас примет, выслушает ваши аргументы и придете к какому то приемлемому решению..