На базе Службы по политико-правовым вопросам аппарата президента Узбекистана образована Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности. Указ об этом 3 апреля подписал глава государства.

В документе отмечается сохранение фактов «уклонения отдельными руководителями государственных органов от ответственности за принятие управленческих решений либо принятия ими решений, выходящих за пределы компетенций, зачастую противоречащих действующим нормам законодательства», что «препятствует полноценной реализации намеченных реформ».

«Сложившееся положение дел обуславливает необходимость четкого разграничения функций и полномочий, ответственности за достижение конкретных результатов на вверенном участке работы, обеспечения полной самостоятельности государственных органов при принятии управленческих решений, а также искоренения необоснованного вмешательства вышестоящих структур в деятельность органов государственной власти и управления на местах», — подчеркивается в указе.

Новая служба призвана консолидировать усилия госорганов по выработке приоритетных направлений реформирования системы государственного управления, социально-экономической и судебно-правовой сфер.

В списке задач службы — выявление «системных проблем и недостатков, правовых пробелов, препятствующих эффективному функционированию системы госуправления, полноценной реализации реформ в социально-экономической и судебно-правовой сферах, неукоснительному исполнению актов законодательства, а также создающих условия для бюрократизма, волокиты и коррупционных проявлений».

Служба будет осуществлять системный мониторинг и контроль за исполнением решений президента по реформированию системы государственного управления, социально-экономической и судебно-правовой сфер, разрабатывать меры по обеспечению эффективности функционирования правительства, оптимизации его исполнительного аппарата, усилению ответственности министерств во вверенных им сферах и четкому разграничению полномочий и сфер ответственности в системе государственной власти и управления.

Новая структура будет информировать президента о состоянии законности и правопорядка в стране, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, а также обеспечивать реализации конституционных полномочий президента по вопросам гражданства, предоставления политического убежища, амнистии и помилования лиц, осужденных судами Узбекистана.

Служба получила полномочия вносить в госорганы обязательные для рассмотрения предложения по принятию новых и пересмотру действующих нормативно-правовых актов либо иных документов в целях восполнения правовых пробелов и устранения системных недостатков.

Служба может вносить на рассмотрение президента предложения о пересмотре и отмене актов органов государственного управления и хокимов, не соответствующих законодательству, целям и задачам реализуемых реформ, в том числе предусматривающих предоставление индивидуальных льгот и преференций.

Служба также имеет право вносить на рассмотрение президента и Кабинета Министров предложения по пересмотру и оптимизации организационно-штатных структур госорганов и организаций, устранению излишних административных процедур, приводящих к бюрократии, волоките, увеличению издержек и коррупционным проявлениям.

Кроме того, служба будет вносить в государственные органы, в том числе правоохранительные, материалы по фактам неисполнения решений президента для рассмотрения вопроса ответственности виновных лиц.

Указом установлено, что все проекты нормативно-правовых актов вносятся на рассмотрение президента исключительно новой службой, кроме актов по вопросам, отнесенным к компетенции аппарата Совета безопасности при президенте. При этом вносимые аппаратом Совета безопасности проекты подлежат обязательному согласованию со службой.

Проекты правительственных решений (кроме индивидуальных) также подлежат обязательному согласованию со службой.

Документом запрещено принятие правительственных и ведомственных протокольных решений, письменных поручений, содержащих в себе общеобязательные предписания. в том числе предусматривающих предоставление индивидуальных льгот и преференций.

Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности будет вести координацию деятельности постоянно действующих экспертно-аналитических групп, создаваемых в государственных органах.

Институт мониторинга действующего законодательства при президенте упраздняется. Высвобождаемые 35 штатных единиц, реализуемых им проекты и имущество передаются новой службе.

Служба в своей деятельности тесно взаимодействует с Национальным агентством проектного управления при президенте, а также Генеральной прокуратурой.

Указом руководители комплексов Кабинета Министров строго предупреждены о недопустимости проведения «необоснованных и малоэффективных совещаний и собраний» с участием руководителей госорганов, «отвлекающих значительные средства и ресурсы».