3 апреля премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе визита в Джизакскую область провел внеочередные сессии кенгашей народных депутатов Джизака, а также Бахмальского, Дустликского, Пахтакорского, Зарбдорского и Зафарабадского районов, сообщили «Газете.uz» в администрации области. На них рассмотрены организационные вопросы.

Акрома Баритдиновича Рахмонкулова на посту хокима Джизака сменил Акбар Сафарович Шукуров, ранее работавший первым заместителем председателя правления «Узбекистон темир йуллари».

Хокимом Бахмальского района вместо Бахриддина Уроловича Сафарова стал Муса Тураевич Анарбоев, до этого занимавший пост заместителя председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.

Врио хокима Дустликского района Иброхим Болтабоевич Каршибаев возглавил Зафарабадский район, которым руководил Зиядин Хамидович Саидов.

Хокимом Дустликского района назначен Улугбек Юлдашевич Узаков, бывший хоким Джизакской области (2016−2017).

Врио хокима Пахтакорского района Нарзулла Гайбуллаевич Кушбоков стал руководителем Зарбдарского района.

Хокимом Пахтакорского района утвержден Шукрулло Бабаев — бывший хоким Ташкентской области (2016−2017).

Отметим, что ранее Шукурулло Бабаев и Улугбек Узаков были освобождены от должностей хокимов Ташкентской и Джизакской областей, соответственно, «из-за серьезных недостатков в работе и искажения показателей отчетности».

30−31 марта Джизакскую область посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов врио хокима Джизакской области Эргаш Алибекович Салиев был утвержден в должности хокима.