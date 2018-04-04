Многие хотят жить в комфорте. Но не каждый может себе позволить купить нужную вещь, просто достав деньги из кошелька, в особенности — крупную бытовую технику. И не всегда есть возможность долго и упорно копить определенную сумму денег, чтобы осуществить свою мечту сразу, не откладывая ее на завтра.
Холодильник за 13 тысяч сумов в день
Кредит в сети рынков MEDIAPARK позволяет не ждать подходящий момент, чтобы приобрести необходимую бытовую технику, а купить ее уже сегодня. Например, если взять холодильник средней стоимостью 3−4 млн сумов и разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится примерно 390 тысяч сумов в месяц, а в день — всего 13 тысяч сумов. Безусловно, откладывать по 13 тысяч сумов в день и ждать, когда накопится нужная сумма не очень удобно, особенно учитывая тот факт, что цена на холодильник может вырасти. А приобретая холодильник в кредит, можно сразу пользоваться товаром, который уже стоит на кухне. Достаточно посетить любой из 10 филиалов сети рынков MEDIAPARK с нужными документами и можно получить холодильник уже сегодня.
Какую бытовую технику можно приобрести в кредит в сети рынков MEDIAPARK?
Так как кредит выдается со стороны банков на товары, которые произведены на территории Республики Узбекистан, кредит распространяется на технику торговых марок Artel, Samsung, Shivaki, Avalon и Royal.
В каждом филиале рынков MEDIAPARK для удобства покупателей работает отдельный департамент Artel for Business, сотрудники которого совместно с представителями банка помогут быстро оформить кредит даже без первоначального взноса. Покупатель перед получением товара должен лишь оплатить услуги банка. Нужный товар доставят в ближайшее время.
Партнеры сети рынков MEDIAPARK
Кредит на бытовую технику предоставляют следующие банки:
- Узпромстройбанк;
- «Ипотека-банк»;
- Национальный банк ВЭД РУз;
- Hamkorbank;
- Davr Bank.
3 года полной гарантии
На товары торговых марок Artel, Shivaki, Avalon и Royal, приобретаемые в кредит, действует 3 года полной гарантии и бесплатного сервисного обслуживания. Поэтому если будет необходима консультация специалистов или замена/ремонт каких-либо частей, производители бытовой техники возьмут все расходы на себя.
Подробную консультацию можно получить по телефонам: (+99899) 821−77−55, (+99895) 145−77−45
Официальная страница на Facebook: fb.com/ArtelforBusiness
Онлайн-менеджер в Telegram: @artelforbusiness / (+99899) 821−77−55
Адреса корпоративного департамента Artel for Business:
- Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
- Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата.
- Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.
Ориентир: авторынок Сергели.
- Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший Сайрам базар.
- Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.
Ориентир: торговый центр Qo’qon.
- Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.
Ориентир: бывший ЦУМ.
- Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.
Ориентир: Городской хокимият.
- Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.
Ориентир: гостиница Astor.
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