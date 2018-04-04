Многие хотят жить в комфорте. Но не каждый может себе позволить купить нужную вещь, просто достав деньги из кошелька, в особенности — крупную бытовую технику. И не всегда есть возможность долго и упорно копить определенную сумму денег, чтобы осуществить свою мечту сразу, не откладывая ее на завтра.

Холодильник за 13 тысяч сумов в день

Кредит в сети рынков MEDIAPARK позволяет не ждать подходящий момент, чтобы приобрести необходимую бытовую технику, а купить ее уже сегодня. Например, если взять холодильник средней стоимостью 3−4 млн сумов и разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится примерно 390 тысяч сумов в месяц, а в день — всего 13 тысяч сумов. Безусловно, откладывать по 13 тысяч сумов в день и ждать, когда накопится нужная сумма не очень удобно, особенно учитывая тот факт, что цена на холодильник может вырасти. А приобретая холодильник в кредит, можно сразу пользоваться товаром, который уже стоит на кухне. Достаточно посетить любой из 10 филиалов сети рынков MEDIAPARK с нужными документами и можно получить холодильник уже сегодня.

Какую бытовую технику можно приобрести в кредит в сети рынков MEDIAPARK?

Так как кредит выдается со стороны банков на товары, которые произведены на территории Республики Узбекистан, кредит распространяется на технику торговых марок Artel, Samsung, Shivaki, Avalon и Royal.

В каждом филиале рынков MEDIAPARK для удобства покупателей работает отдельный департамент Artel for Business, сотрудники которого совместно с представителями банка помогут быстро оформить кредит даже без первоначального взноса. Покупатель перед получением товара должен лишь оплатить услуги банка. Нужный товар доставят в ближайшее время.

Партнеры сети рынков MEDIAPARK

Кредит на бытовую технику предоставляют следующие банки:

Узпромстройбанк;

«Ипотека-банк»;

Национальный банк ВЭД РУз;

Hamkorbank;

Davr Bank.

3 года полной гарантии

На товары торговых марок Artel, Shivaki, Avalon и Royal, приобретаемые в кредит, действует 3 года полной гарантии и бесплатного сервисного обслуживания. Поэтому если будет необходима консультация специалистов или замена/ремонт каких-либо частей, производители бытовой техники возьмут все расходы на себя.





Подробную консультацию можно получить по телефонам: (+99899) 821−77−55, (+99895) 145−77−45

Официальная страница на Facebook: fb.com/ArtelforBusiness

Онлайн-менеджер в Telegram: @artelforbusiness / (+99899) 821−77−55

Адреса корпоративного департамента Artel for Business:

Рынок MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Рынок MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектимирский р-н, круг Рохата. Рынок MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели.

Ориентир: авторынок Сергели. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». Рынок MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Рынок MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар. Рынок MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39.

Ориентир: торговый центр Qo’qon. Рынок MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17.

Ориентир: бывший ЦУМ. Рынок MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15.

Ориентир: Городской хокимият. Рынок MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б.

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