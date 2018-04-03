Южный вокзал в Ташкенте начнет работу с 4 апреля после капитальной реконструкции, сообщило УзА. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и в предыдущий раз реконструировалось в 1985 году.


Общая площадь вокзала составляет 9,2 га, есть три перрона протяженностью 650 м. Вокзал способен ежедневно обслуживать 20 тысяч пассажиров.


Как сообщил начальник вокзала Шухрат Фозилов, отсюда будут отправляться и приниматься поезда по маршрутам:

  • Ташкент-Ургенч
  • Ташкент-Бухара
  • Ташкент-Андижан
  • Ташкент-Кунград
  • Ташкент-Термез
  • Ташкент-Сариасия
  • Андижан-Бухара
  • Андижан-Ургенч
  • Андижан-Термез
  • Ташкент-Бухара («Sharq»)
  • Ташкент-Термез («Nasaf»)
  • Ташкент-Андижан («O'zbekiston»).


С Южного вокзала будут также отправляться междугородние пассажирские поезда по маршрутам Ташкент-Ходжикент, Ташкент-Хаваст, Ташкент-Бекабад, Ташкент-Сырдарья, Ташкент-Гулистан.


В здании вокзала работают зал ожидания, VIP-зал, комната матери и ребенка, медпункт, комнаты отдыха, буфет, передвижные торговые киоски, действует Wi-Fi.