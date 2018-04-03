Южный вокзал в Ташкенте начнет работу с 4 апреля после капитальной реконструкции, сообщило УзА. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и в предыдущий раз реконструировалось в 1985 году.





Общая площадь вокзала составляет 9,2 га, есть три перрона протяженностью 650 м. Вокзал способен ежедневно обслуживать 20 тысяч пассажиров.





Как сообщил начальник вокзала Шухрат Фозилов, отсюда будут отправляться и приниматься поезда по маршрутам:

Ташкент-Ургенч

Ташкент-Бухара

Ташкент-Андижан

Ташкент-Кунград

Ташкент-Термез

Ташкент-Сариасия

Андижан-Бухара

Андижан-Ургенч

Андижан-Термез

Ташкент-Бухара («Sharq»)

Ташкент-Термез («Nasaf»)

Ташкент-Андижан («O'zbekiston»).





С Южного вокзала будут также отправляться междугородние пассажирские поезда по маршрутам Ташкент-Ходжикент, Ташкент-Хаваст, Ташкент-Бекабад, Ташкент-Сырдарья, Ташкент-Гулистан.





В здании вокзала работают зал ожидания, VIP-зал, комната матери и ребенка, медпункт, комнаты отдыха, буфет, передвижные торговые киоски, действует Wi-Fi.