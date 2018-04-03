Южный вокзал в Ташкенте начнет работу с 4 апреля после капитальной реконструкции, сообщило УзА. Здание Южного вокзала было построено в 1963 году и в предыдущий раз реконструировалось в 1985 году.
Общая площадь вокзала составляет 9,2 га, есть три перрона протяженностью 650 м. Вокзал способен ежедневно обслуживать 20 тысяч пассажиров.
Как сообщил начальник вокзала Шухрат Фозилов, отсюда будут отправляться и приниматься поезда по маршрутам:
- Ташкент-Ургенч
- Ташкент-Бухара
- Ташкент-Андижан
- Ташкент-Кунград
- Ташкент-Термез
- Ташкент-Сариасия
- Андижан-Бухара
- Андижан-Ургенч
- Андижан-Термез
- Ташкент-Бухара («Sharq»)
- Ташкент-Термез («Nasaf»)
- Ташкент-Андижан («O'zbekiston»).
С Южного вокзала будут также отправляться междугородние пассажирские поезда по маршрутам Ташкент-Ходжикент, Ташкент-Хаваст, Ташкент-Бекабад, Ташкент-Сырдарья, Ташкент-Гулистан.
В здании вокзала работают зал ожидания, VIP-зал, комната матери и ребенка, медпункт, комнаты отдыха, буфет, передвижные торговые киоски, действует Wi-Fi.
виктор люллей
просто красиво! Молодцы!
Shohruh Soleev
Как будто где то в Европе!