В Самарканде открылись три негосударственных дошкольных образовательных учреждения с русским языком обучения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

В махалле «Мингтут» начал работу детский сад «Сказочная страна» с русским языком обучения, рассчитанный на 120 мест.

ДОУ «Умка Н» открылось в махалле «Лолазор 2». Здесь обучение будет проходить на русском и узбекском языках. Детский сад, рассчитанный на 70 человек, уже принял 15 детей.





В махалле «Сиёбча» заработал детский сад под названием Advantage Smart Kids, рассчитанный на 70 человек. Сейчас в него уже зачислено 35 человек. Обучение будет вестись на русском языке.

Таким образом, в Самарканде теперь насчитывается 12 негосударственных ДОУ. Всего в области до конца года планируется открыть 50 частных детских садов.

Кроме того, в министерстве сообщили, что три государственных детских сада на 50 мест каждый открылись в Каттакурганском районе Самаркандской области. Они будут обслуживать жителей махаллей «Жумабой», «Навбахор» и «Мундиён».