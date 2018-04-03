Каждый будний день в часы пик жителей Ташкента ждут они — переполненные автобусы и тесные маршрутки, которые несутся наперегонки. И задача доехать на них на работу, учебу или обратно, при этом не помяв и не испачкав одежду, часто превращается в сложный акробатический квест. Настоящее спасение — это метро, но оно доступно не везде. Поэтому все больше пассажиров передвигаются на такси.

Это дешево и быстро — достаточно подойти к краю дороги, как уже выстраивается цепочка «бомбил» с характерным вопросом: «Такси керакми?» Но потом не стоит удивляться, что такси превратится в «маршрутку», а поехать из центра на Чиланзар придется через Юнус-Абад, при этом нарушая всевозможные правила ПДД. Знакомо?

Кажется, что хорошей альтернативой может стать вызов автомобиля в одной из служб такси. Но что делать, если деньги есть только на карточке, а диспетчер в последний момент сообщает, что машина с терминалом освободится только через час. А в итоге такси приезжает через полтора часа, ведь местоположение водителя никак не проконтролируешь.

Сервис GO TAXI поставил перед собой цель, чтобы сделать заказ такси было удобнее и быстрее, чем поймать на улице, а сервис предоставлялся максимально качественно по доступным ценам.





GO TAXI — это простой и понятный Telegram-бот для заказа такси. Больше не нужно устанавливать очередное мобильное приложение, которое закроется с ошибкой в самый неподходящий момент или попросит обновиться. Заказать такси и оплатить поездку можно в любой момент, не выходя из любимого мессенджера Telegram.

Для заказа достаточно отправить боту свое местоположение (геолокацию) на карте, выбрать один из тарифов, и автомобиль приедет в указанное место в среднем через 5 минут. Что самое удобное — теперь любую поездку в GO TAXI можно оплатить как наличными, так и электронным платежом прямо из бота через платежную систему Payme. А, значит, больше не нужно звонить оператору, объяснять ориентиры и долго ждать, чтобы приехала машина с терминалом. И можно не переживать, что у водителя не будет сдачи, ведь с карточки можно оплатить любую необходимую сумму. При этом поездка будет стоит одинаково независимо от формы оплаты.

GO TAXI уделяет большое внимание качеству предоставляемого сервиса, состоянию автомобилей и отбору водителей. Водители проходят строгий отбор и предварительное обучение. «Под капотом» GO TAXI скрывается сложная технологическая платформа, которая анализирует данные по всем водителям. Благодаря ей они стремятся предоставлять максимально качественный и комфортный сервис, ведь каждая оценка пассажиров и системы влияет на их бонусы. Поэтому водитель не будет разговаривать, брать других пассажиров по дороге и курить в салоне автомобиля.

Уже сейчас в системе зарегистрированы более 400 водителей и их количество растет с каждым днем, а это значит, что машины будут приезжать еще быстрее в любое время суток. При расчете расстояния в GO TAXI используются данные GPS и специальные алгоритмы, которые гарантируют высокую точность расчетов вплоть до нескольких метров. Поэтому на заказ приедет ближайшая свободная машина, а у водителя нет шансов завысить километраж, ведь пользователь получает детальный отчет по каждой поездке. Кроме того, бот позволяет отслеживать местоположение автомобиля на карте.

Команда GO TAXI не делает громких заявлений и не кичится цифрами — вместо этого создатели стремятся сделать инновационный продукт, который полностью удовлетворяет потребности и водителя, и клиента. Ведь главное — это комфортный сервис по приемлемой цене.

Воспользоваться ботом и поделиться им с друзьями можно по ссылке: t.me/gotaxibot

Получить дополнительную информацию можно по телефону (+99895) 177−54−59.

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