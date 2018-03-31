Слабое землетрясение ощущалось 30 марта в 23:45 в ряде регионов Узбекистана, сообщило МЧС со ссылкой на Республиканский центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр находился в 465 км от Ташкента на территории Афганистана.

Сила подземных толчков на территории столицы составила 2 балла, в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях — также 2 балла, в Сурхандарье — 2−3 балла.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,2. Очаг залегал на глубине 200 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Это второе землетрясение, отмеченное в Узбекистане за последние сутки. Первое, аналогичной силы, жители ощутили ранним утром 30 марта.